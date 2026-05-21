Координаційна рада Луганщини розглянула протидію наркоманії та роботу мобільних психіатричних команд

У четвер, 21 травня 2026 року, відбулося засідання Координаційної ради із розвитку охорони психічного здоров’я Луганської області. Учасники зустрічі детально розглянули першочергові заходи, у які входить комплексна профілактика наркоманії та поширення наркологічної захворюваності серед різних верств населення в умовах воєнного стану. Також на порядку денному стояло питання впровадження мобільних послуг із надання психологічної та психіатричної допомоги мультидисциплінарними командами Центру ментального здоров’я Рубіжанської центральної міської лікарні. Захід пройшов під головуванням заступниці голови Луганської облдержадміністрації Катерини Безгинської.

Вплив воєнного дистресу та нові тенденції наркозлочинності

Зі складною аналітичною доповіддю під час засідання виступив генеральний директор Луганського обласного Центру психічного здоров’я, доктор медичних наук, професор Микола Овчаренко. За наведеними медичними даними, приблизно кожен третій дорослий українець (36,3%) наразі демонструє симптоми, що відповідають чітким діагностичним критеріям принаймні одного з психічних розладів. Найбільш поширеними є генералізований тривожний розлад (15,2%) та різноманітні розлади, безпосередньо пов’язані зі стресом.

Професор підкреслив, що такий високий загальний фон дистресу часто провокує громадян до зловживання психоактивними речовинами. Зокрема, фіксується стійке зростання вживання наркотиків серед цивільного населення, яке збільшилося на 25–30% у порівнянні з довоєнним періодом.

Серед ключових негативних тенденцій сьогодення доповідач виділив:

активне формування у пацієнтів полінаркоманії та комбінованого вживання кількох речовин одночасно;

фіксацію зростання показників наркозлочинності на 38% протягом 2022–2024 років, оскільки війна стала каталізатором для розширення нелегального ринку;

системну криміналізацію замість медичної допомоги — за статистикою, 87,4% засуджених за наркозлочини є звичайними споживачами, які потребують лікування, а не кримінального переслідування.

Нова філософія «Державної стратегії наркополітики до 2030 року»

Для кардинальної зміни ситуації в країні впроваджується принципово нова філософія державної політики, заснована на принципах доказової медицини та суворому дотриманні прав людини. Ці стандарти закладені у документі «Державна стратегія наркополітики до 2030 року: нові принципи та пріоритети».

Затверджена стратегія базується на чотирьох фундаментальних принципах:

Залежність як хвороба: Наркотична залежність офіційно визнається хронічним рецидивуючим захворюванням головного мозку. Особа визнається хворою людиною, яка потребує довготривалого медичного лікування. Інвестиції у здоров’я: Державні фінансові кошти спрямовуються безпосередньо на профілактичні заходи, програми зменшення шкоди та лікування, а не на кримінальне переслідування залежних. Оптимальний баланс: Забезпечується рівновага між суворим державним регулюванням обігу речовин та збереженням безперешкодного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів. Реформа правоохоронної системи: Діяльність силових структур переорієнтовується виключно на боротьбу з організованою наркозлочинністю та ліквідацію каналів постачання.

Робота мобільних мультидисциплінарних команд на базі Рубіжанської лікарні

Члени Координаційної ради також окремо обговорили практичний досвід надання допомоги безпосередньо на місцях перебування пацієнтів. Медичний директор Центру ментального здоров’я Рубіжанської центральної міської лікарні Світлана Голубцова поінформувала про успішне функціонування мобільного сервісу.

Протягом поточного року спеціалізована мобільна мультидисциплінарна команда здійснила 62 виїзди до пацієнтів. До складу цієї оперативної групи входять чотири фахівці: лікар-психіатр, клінічний психолог, профільна медична сестра та кваліфікований соціальний працівник.

Основними причинами залучення громадян до такого формату обслуговування є нагальна потреба у регулярному медичному спостереженні, необхідність одночасної роботи кількох спеціалістів, а також підтримка прихильності до лікування та дієва профілактика повторних кризових станів.

Загалом за час роботи Центром ментального здоров’я вже успішно надано 1736 медичних послуг. Зокрема, лікарі-психіатри провели 1278 індивідуальних консультацій. Також клінічні психологи забезпечили 458 професійних консультацій, серед яких організовано та проведено 32 групові терапевтичні заняття.

