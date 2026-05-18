Два військові літаки США зіткнулися під час авіашоу в Айдахо

Денис Молотов
Фото: авіатроща в США / Facebook / 17.05.2026

У неділю, 17 травня, під час авіаційного шоу Gunfighter Skies у США відбулася надзвичайна подія. Два бойові літаки американських Військово-морських сил зіткнулися безпосередньо у повітрі. Інцидент зафіксували на авіабазі Маунтін-Хоум у штаті Айдахо. Про подію офіційно повідомили очевидці.

У повітряному просторі зіткнулися сучасні зразки військової авіації ВМС США. На руйнування припали такі борти:

  • Boeing F/A-18E/F Super Hornet — багатоцільовий палубний винищувач;
  • Boeing EA-18G Growler — спеціалізований літак радіоелектронної боротьби.

За попередніми оцінками, фінансові втрати від цієї катастрофи є значними. Загальна ринкова вартість обох знищених літаків перевищує 100 млн доларів.

Евакуація екіпажу та наслідки інциденту
У соціальних мережах оперативно з’явилося відео події. На кадрах чітко зафіксовано точний момент зіткнення. Літаки спочатку зіштовхнулися на швидкості. Після цього вони миттєво загорілися у повітрі та розлетілися на численні уламки.

На оприлюднених кадрах також помітно чотири парашути. Це свідчить про успішне залишення екіпажами бортів перед падінням техніки.

Як повідомляє місцеве інформаційне джерело Idaho Statesman, усім членам екіпажу вдалося вижити після аварії. Наразі медики оцінюють їхній стан як задовільний.

Після катастрофи на території військового об’єкта ввели екстрені заходи. Авіабазу тимчасово закрили для сторонніх осіб. Рятувальні служби оперативно прибули на місце падіння для ліквідації пожежі та з’ясування обставин події.

Військове командування вже зробило перші офіційні заяви. За повідомленням військових, буде проведено детальне розслідування причин цього інциденту. Аварія трапилася на другий день проведення традиційного авіашоу.

Попередні авіакатастрофи в США

Нагадаємо, раніше повідомлялося про іншу трагедію. У штаті Техас 1 травня сталася авіакатастрофа, внаслідок якої загинули п’ятеро осіб. На борту невеликого цивільного літака перебували четверо гравців у піклбол та один пілот.

У суботу, 19 квітня 2025 року, в американському штаті Небраска зазнав катастрофи невеликий літак. Унаслідок падіння загинули троє людей.

