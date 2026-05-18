Іран передав США оновлений план врегулювання війни – ЗМІ

У понеділок, 18 травня, влада Ірану передала пакистанським посередникам новий документ. Це оновлена версія плану щодо завершення війни між Тегераном та Вашингтоном. Про це повідомило інформаційне агентство Tasnim із посиланням на власне поінформоване джерело.

Пакистан виступає головним посередником у конфлікті між двома державами. Дипломатичний документ містить перелік конкретних вимог.

📢 «Іран передав варіант із 14 пунктів через пакистанських посередників», – сказало близьке до переговорного процесу джерело.

Співрозмовник журналістів розкрив передісторію цієї дипломатичної переписки. Раніше американська сторона направила Тегерану свій офіційний документ. Він також складався рівно з 14 пунктів.

У відповідь на це іранці представили власну версію плану. Вони розробили її після внесення поправок.

Нова пропозиція Ірану має чітко визначені пріоритети. Документ зосереджується на темі переговорного процесу для припинення війни. Також там прописані кроки американської сторони для відновлення довіри.

Питання нафтових санкцій та морської блокади

Важливим елементом переговорів є економічний тиск на ісламську республіку. Журналісти стверджують про перші поступки з боку Білого дому.

📢 «США в рамках нової пропозиції погодилися призупинити санкції на іранську нафту на час переговорів», – вказано в публікації.

Проте в офіційних матеріалах залишаються невідомі деталі. Наразі не уточнюється, чи згодні США призупинити морську блокаду країни. Саме вона суттєво перешкоджає вільному експорту нафтопродуктів.

Між позиціями сторін досі існують серйозні розбіжності:

іранська сторона вимагає повного скасування всіх санкцій США;

Вашингтон пропонує лише тимчасове скасування обмежень на нафту до досягнення остаточної угоди.

Погрози Дональда Трампа та попередня реакція США

Переговори проходять на тлі жорсткої риторики американського керівництва. Раніше у понеділок президент США Дональд Трамп знову висловив погрози на адресу Тегерану. Він заявив, що час для іранської влади стрімко спливає.

Американський лідер підкреслив серйозність своїх намірів. Якщо режим аятол не запропонує вигіднішу мирну угоду, їхня ситуація значно погіршиться.

Нагадаємо, попередня іранська пропозиція дуже не сподобалася Трампу. Він назвав її абсолютно неприпустимою. Наразі сторони продовжують консультації через пакистанських дипломатів.

👉 Також було повідомлено, що Пакистан, який позиціонував себе як посередника між Іраном та США, таємно дозволяв Ірану розміщувати військові літаки на своїх аеродромах. Це відбувалося для захисту техніки від американських авіаударів.