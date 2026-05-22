Андрій Сибіга провів перші переговори з главою МЗС Угорщини

Україна та Угорщина роблять послідовні кроки для врегулювання суперечливих питань у двосторонніх відносинах та відновлення повноцінного міждержавного діалогу. У шведському місті Гельсінгборг відбулася перша офіційна особиста зустріч з Анітою Орбан — новою очільницею Міністерства закордонних справ Угорщини, яку провів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За результатами перемовин сторони домовилися провести другий раунд експертних консультацій уже наступного тижня. Про це глава української дипломатії повідомив на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі Х (колишній Twitter) у п’ятницю, 22 травня 2026 року.

Український урядовець позитивно оцінив первинні результати прямих контактів між зовнішньополітичними відомствами двох сусідніх країн.

📢 «Перша особиста зустріч з Анітою Орбан у Гельсінгборзі. Підбили підсумки першого раунду двосторонніх експертних консультацій щодо національних меншин, який відбувся цього тижня, та домовилися провести другий раунд уже наступного тижня», – написав Андрій Сибіга.

Конструктивні рішення та євроінтеграційний трек

За словами керівника українського МЗС, обидві сторони чітко визнають високу важливість досягнення реального прогресу на цьому переговорному треку. Представники Києва та Будапешта спільно прагнуть знайти конструктивні компромісні рішення та досягати конкретних, відчутних результатів у найближчій перспективі.

Під час розмови українська сторона окремо наголосила на стратегічних пріоритетах нашої держави у відносинах із європейськими інституціями.

📢 «Зі свого боку я підкреслив критичну важливість вступу України до ЄС та своєчасного відкриття переговорних кластерів», – поінформував міністр.

Андрій Сибіга також детально розповів своїй угорській колезі про поточну актуальну ситуацію на полі бою, розвиток міжнародного мирного процесу та потенційну нову роль європейської спільноти у забезпеченні безпеки.

Дипломати дійшли спільної згоди, що відновлення стабільного двостороннього діалогу між Україною та Угорщиною є виключно позитивним розвитком як для обох країн, так і для всієї Європи загалом. Наприкінці зустрічі міністри скоординували графік подальших двосторонніх контактів на всіх рівнях.

Виконання стратегічних завдань зовнішньої політики

Активізація дипломатичних зусиль на угорському напрямку відбувається у межах чітко визначеного державного курсу. Нагадаємо, 19 травня шостий президент України В.О. Зеленський офіційно оновив ключові зовнішньополітичні завдання на травень-червень для всього українського дипломатичного корпусу.

Пріоритетний план дій містить такі невідкладні кроки:

повне перезавантаження офіційних відносин України з Угорщиною та Грузією;

успішне відкриття перших переговорних кластерів щодо членства з Європейським Союзом;

максимальне залучення лідерів Європи до глобальних мирних перемовин.

Практичне виконання цих завдань розпочалося без зволікань. Так, 20 травня стало відомо, що Україна і Угорщина вже успішно провели перші офіційні консультації на рівні профільних експертів, результати яких і закріпила нинішня особиста зустріч міністрів у Швеції.

