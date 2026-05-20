ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Луганщина: грошова компенсація та реабілітація дітей з інвалідністю і дорослих пільговиків

Денис Молотов
Луганщина: грошова компенсація та реабілітація дітей з інвалідністю і дорослих пільговиків 01
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 20.05.2026.

Для сімей, які виховують неповнолітніх з особливими потребами, запроваджено нові механізми фінансової підтримки. Сіверськодонецька міська територіальна громада офіційно розпочала програму грошової компенсації за отримані послуги з оздоровлення та медичного відновлення. На ці цілі виділено кошти з місцевого бюджету. Про це повідомила пресслужба луганської ОВА у середу, 20 травня.

Наразі реабілітація дітей з інвалідністю, а також осіб, які мають цей статус із дитинства, частково або повністю фінансуватиметься державою у формі відшкодування. Максимальна сума виплати на одну особу становить 30 000 гривень.

Керівництво місцевої військової адміністрації (МВА) враховує високу вартість якісних медичних послуг, тому пропонує громадянам пряме відшкодування фактичних витрат, понесених ними протягом поточного 2026 року.

Категорії отримувачів та територіальні вимоги

Дія цієї соціальної програми поширюється на жителів громади, які відповідають критеріям реєстрації та проживання:

  • Громадяни мають перебувати виключно на підконтрольній Україні території.
  • Заявники повинні мати офіційну реєстрацію безпосередньо у Сіверськодонецькій громаді або перебувати на обліку як внутрішньо переміщені особи (ВПО) в управлінні соціального захисту населення міської військової адміністрації.
  • Отримати бюджетну підтримку також можуть особи, які набули статусу переселенця ще до повномасштабного вторгнення (до лютого 2022 року). За умови безперервного проживання в громаді понад три роки.
Луганщина: грошова компенсація та реабілітація дітей з інвалідністю і дорослих пільговиків
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 20.05.2026.
Умови надання допомоги та верифікація запусків

Для успішного нарахування грошової компенсації встановлено низку медичних та адміністративних вимог. Ключовою умовою є наявність відповідних рекомендацій щодо лікування чи оздоровлення, які чітко прописані в індивідуальній програмі реабілітації (ІПР) особи.

Самі ж медичні та відновлювальні послуги мають надаватися виключно у профільних закладах. Установи мають бути заздалегідь включені до офіційних переліків Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

Для дорослих громадян, які мають статус особи з інвалідністю з дитинства, додатковою обов’язковою умовою є перебування на індивідуальному обліку в Сіверськодонецькому Центрі комплексної реабілітації.

📩 Офіційні контакти та корисні посилання

Ознайомитися з покроковим порядком здійснення виплат, формою заяви та переліками схвалених установ можна на офіційному вебпорталі міської адміністрації за 👉 посиланням.

☎️ Отримати додаткову консультацію та профільні роз’яснення від фахівців управління можна за номером телефону гарячої лінії:

  • 093 83 43 684.

Прямі посилання на офіційні державні списки затверджених установ оздоровлення та медичної реабілітації також доступні для громадян на порталі Фонду соціального захисту за 👉 посиланням та 👉 адресою.

📌 Також нагадаємо, що стало відомо про впровадження нових фінансових стимулів для внутрішньо переміщених осіб з Луганської області. Сіверськодонецька міська військова адміністрація (МВА) офіційно запровадила додатковий механізм підтримки для мешканців своєї громади.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

€90 млрд: Євросоюз готується до виплати першого траншу Україні

ВАЖЛИВО

Суд заарештував Єрмака із заставою 140 млн грн: деталі

ВАЖЛИВО

Окупанти атакували приміський поїзд на Запоріжжі: є постраждалі

ВІЙНА

Пентагон скасував розгортання бронетанкової бригади в Польщі

ПОЛІТИКА

Указ путіна та громадянство рф: Санду про плани кремля щодо Придністров’я

ВАЖЛИВО

Науковці створили «неможливу» молекулу, що здатна змінити Світ

ТЕХНОЛОГІЇ

Третина боїв на трьох напрямках фронту – Генштаб оновив карти

ВІЙНА

“лукашенко боїться втратити владу” – політолог оцінив шанси вступу білорусі у війну проти України

ПОДІЇ

Переваги Державного аграрного реєстру обговорили під час зустрічі з підприємцями Луганщини

ЛУГАНЩИНА

Розвідка повідомила про підготовку інформаційної дестабілізації України

ВЛАДА

“Це інформаційний шум” – військовий експерт оцінив загрозу дистанційного мінування трас в тилу України

ПОДІЇ

Олексій Харченко: Громади Луганщини передбачили 26,4 млн грн на підтримку релокованого бізнесу

ЛУГАНЩИНА

росія може знову використати білорусь для атаки на Чернігів та Київ – наскільки реальна загроза наступу

ПОДІЇ

«4-5 мільйонів індусів в Україні» – як Росія розганяє фейки, щоб розколоти тил

СТОПФЕЙК

Фейк: Подоляк заявив, що Україна готова «захистити Тайвань замість США»

СТОПФЕЙК
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип