Луганщина: грошова компенсація та реабілітація дітей з інвалідністю і дорослих пільговиків

Для сімей, які виховують неповнолітніх з особливими потребами, запроваджено нові механізми фінансової підтримки. Сіверськодонецька міська територіальна громада офіційно розпочала програму грошової компенсації за отримані послуги з оздоровлення та медичного відновлення. На ці цілі виділено кошти з місцевого бюджету. Про це повідомила пресслужба луганської ОВА у середу, 20 травня.

Наразі реабілітація дітей з інвалідністю, а також осіб, які мають цей статус із дитинства, частково або повністю фінансуватиметься державою у формі відшкодування. Максимальна сума виплати на одну особу становить 30 000 гривень.

Керівництво місцевої військової адміністрації (МВА) враховує високу вартість якісних медичних послуг, тому пропонує громадянам пряме відшкодування фактичних витрат, понесених ними протягом поточного 2026 року.

Категорії отримувачів та територіальні вимоги

Дія цієї соціальної програми поширюється на жителів громади, які відповідають критеріям реєстрації та проживання:

Громадяни мають перебувати виключно на підконтрольній Україні території.

Заявники повинні мати офіційну реєстрацію безпосередньо у Сіверськодонецькій громаді або перебувати на обліку як внутрішньо переміщені особи (ВПО) в управлінні соціального захисту населення міської військової адміністрації.

Отримати бюджетну підтримку також можуть особи, які набули статусу переселенця ще до повномасштабного вторгнення (до лютого 2022 року). За умови безперервного проживання в громаді понад три роки .

Умови надання допомоги та верифікація запусків

Для успішного нарахування грошової компенсації встановлено низку медичних та адміністративних вимог. Ключовою умовою є наявність відповідних рекомендацій щодо лікування чи оздоровлення, які чітко прописані в індивідуальній програмі реабілітації (ІПР) особи.

Самі ж медичні та відновлювальні послуги мають надаватися виключно у профільних закладах. Установи мають бути заздалегідь включені до офіційних переліків Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

Для дорослих громадян, які мають статус особи з інвалідністю з дитинства, додатковою обов’язковою умовою є перебування на індивідуальному обліку в Сіверськодонецькому Центрі комплексної реабілітації.

📩 Офіційні контакти та корисні посилання

Ознайомитися з покроковим порядком здійснення виплат, формою заяви та переліками схвалених установ можна на офіційному вебпорталі міської адміністрації за 👉 посиланням.

☎️ Отримати додаткову консультацію та профільні роз’яснення від фахівців управління можна за номером телефону гарячої лінії:

093 83 43 684.

Прямі посилання на офіційні державні списки затверджених установ оздоровлення та медичної реабілітації також доступні для громадян на порталі Фонду соціального захисту за 👉 посиланням та 👉 адресою.

