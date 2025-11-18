У Києві бухгалтерка переводила на власну картку кошти працівників шкіл

Бухгалтерці управління освіти Дарницької районної державної адміністрації в Києві оголошено підозру у масштабному шахрайстві, пов’язаному з незаконним нарахуванням понад 1,5 млн гривень виплат працівникам місцевих шкіл на її власний банківський рахунок. Про це у вівторок, 18 листопада, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, жінка використовувала службові повноваження з червня 2023 року до вересня 2025 року, систематично підміняючи офіційні відомості про нарахування заробітної плати працівникам закладів освіти. У електронні документи вона вносила неправдиві дані про виплати за сумісництво, лікарняні чи виконання додаткових освітніх програм.

📢 У документах бухгалтерка щоразу вказувала реквізити власної банківської картки, через що кошти, передбачені для інших осіб, надходили саме їй. У такий спосіб, зазначили в прокуратурі, підозрювана привласнила понад 1,5 млн гривень і завдала збитків столичному бюджету на відповідну суму.

Правоохоронці кваліфікували дії жінки як шахрайство. У разі доведення вини їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

