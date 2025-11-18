Вівторок, 18 Листопада, 2025
У Києві бухгалтерка переводила на власну картку кошти працівників шкіл

Денис Молотов
Бухгалтерці управління освіти Дарницької районної державної адміністрації в Києві оголошено підозру у масштабному шахрайстві, пов’язаному з незаконним нарахуванням понад 1,5 млн гривень виплат працівникам місцевих шкіл на її власний банківський рахунок. Про це у вівторок, 18 листопада, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, жінка використовувала службові повноваження з червня 2023 року до вересня 2025 року, систематично підміняючи офіційні відомості про нарахування заробітної плати працівникам закладів освіти. У електронні документи вона вносила неправдиві дані про виплати за сумісництво, лікарняні чи виконання додаткових освітніх програм.

📢 У документах бухгалтерка щоразу вказувала реквізити власної банківської картки, через що кошти, передбачені для інших осіб, надходили саме їй. У такий спосіб, зазначили в прокуратурі, підозрювана привласнила понад 1,5 млн гривень і завдала збитків столичному бюджету на відповідну суму.

У Києві бухгалтерка переводила на власну картку кошти працівників шкілПравоохоронці кваліфікували дії жінки як шахрайство. У разі доведення вини їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

У прокуратурі нагадали й про інші нещодавні випадки оборудок:

  • У Тернополі шахраї виманили у двох жінок майже мільйон гривень, погрожуючи кримінальною відповідальністю за нібито співпрацю з росією.
  • Також у Києві викрили групу аферистів, які для заволодіння квартирою померлої жінки підробили свідоцтво про шлюб, датоване майже 30-річною давністю.

👉 Також нагадаємо, що 17 листопада у стінах Вищого антикорупційного суду (ВАКС) тривало засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому віцепрем’єр-міністру та очільнику Міністерства національної єдності Олексію Чернишову.

