Сімейні будинки та безпека: на засіданні Координаційної ради Луганщини обговорили захист дітей

Відбулося планове засідання Обласної координаційної ради з питань сімʼї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми. Захід пройшов під керівництвом заступниці голови Луганської обласної державної адміністрації (ОДА) Катерини Безгинської. Учасники зустрічі зосередили увагу на трьох магістральних напрямках: кадровому забезпеченні установ, протидії насильству та реалізації стратегії, у яку входить комплексний захист дітей в умовах воєнного стану. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА в середу, 20 травня.

Аналіз кадрового потенціалу соціальної сфери

Першочергово присутні проаналізували офіційні результати дослідження кадрового потенціалу фахівців соціальної сфери Луганської області. Станом на 2025 рік укомплектованість цієї галузі в регіоні становить близько 54%.

Попри тривалі наслідки повномасштабного вторгнення та евакуацію, система повністю зберегла своє професійне ядро:

понад 66% чинних працівників мають повну вищу профільну освіту;

чинних працівників мають повну вищу профільну освіту; третина фахівців безперервно працює у зазначеній сфері понад десять років;

безперервно працює у зазначеній сфері понад десять років; переважну більшість сформованих трудових колективів традиційно становлять жінки.

Для подальшого розвитку цієї галузі та подолання дефіциту кадрів адміністрація планує впроваджувати системні програми підвищення кваліфікації, надавати регулярну супервізійну підтримку та прискорити процеси цифровізації соціальних послуг.

Розвиток сімейних форм виховання під час війни

Окрему увагу під час дискусії приділили питанням, що безпосередньо впливають на захист дітей та їхній соціальний статус. Начальниця профільної служби у справах дітей Раїса Родіна наголосила на важливості пріоритетної підтримки саме сімейних форм виховання.

Вона підкреслила, що нещодавні зміни у профільному законодавстві дозволили суттєво активізувати процеси створення нових дитячих будинків сімейного типу. Зокрема, минулого року за рахунок коштів відповідної державної субвенції житлом забезпечили пʼять таких родин. На поточний 2026 рік уже офіційно подано заявки на придбання житла ще для двох сімей. Крім того, на засіданні відзначили позитивний досвід Лисичанської громади, де наразі успішно функціонує єдиний в області малий груповий будинок для дітей.

Профілактика насильства та дистанційна робота з неповнолітніми

Третім важливим блоком зустрічі стало обговорення профілактики насильства та протидії жорстокому поводженню з неповнолітніми в рамках чинної урядової програми. Спікери повідомили про спільну з Національною поліцією розробку та погодження спеціальної Дорожньої карти заходів.

Наразі практичну допомогу родинам у регіоні надають шістнадцять профільних соціальних установ та три спеціалізовані реабілітаційні заклади. Безперебійно функціонує Луганська регіональна «гаряча лінія», яка від початку поточного року надала консультації та обслужила 313 осіб.

Своєю чергою начальник відділу ювенальної превенції ГУ НП в Луганській області Дмитро Палієнко зазначив, що через тимчасову окупацію територій правоохоронці змушені працювати з дітьми переважно у дистанційному форматі. Поліцейські активно проводять тематичні онлайн-заняття з мінної безпеки, безпечної поведінки в мережі Інтернет та протидії проявам булінгу в підлітковому середовищі.

Наприкінці засідання учасників офіційно поінформували про розробку нового регіонального плану заходів на виконання Національного плану дій «Жінки, мир, безпека». Наразі цей документ перебуває на стадії затвердження. Він покликаний суттєво посилити роль громадського сектору у питаннях безпеки, повоєнного відновлення та забезпечення ґендерної рівності.

📢 «Реалізація цього плану є важливим аспектом у формуванні регіональної політики, тож дякуємо нашим партнерам за допомогу в його створенні», – підсумувала заступниця голови Луганської ОВА Катерина Безгинська.

1 з 6

👉 Також нагадаємо, що стало відомо про впровадження нових фінансових стимулів для внутрішньо переміщених осіб з Луганської області. Сіверськодонецька міська військова адміністрація (МВА) офіційно запровадила додатковий механізм підтримки для мешканців своєї громади.