«Пліч-о-пліч»: Нижньотеплівська громада будує ефективну систему підтримки ВПО через партнерства

Нижньотеплівська сільська військова адміністрація (СВА) активно розвиває мережу партнерств у межах проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади». Завдяки укладанню партнерських меморандумів, громада забезпечує переселенців адміністративними, гуманітарними, психологічними та медичними послугами, а також підтримує ветеранів і зберігає відчуття спільноти навіть у релокації. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Нижньотеплівська громада не просто допомагає своїм мешканцям у релокації — вона створює цілісну систему підтримки, де гуманітарна допомога поєднується з соціальною адаптацією, культурним життям та збереженням зв’язків між людьми.

Для Нижньотеплівської СВА розвиток партнерств став стратегічним напрямом роботи в умовах війни. Сьогодні громада має 12 укладених меморандумів про співпрацю з іншими територіальними громадами, військовими адміністраціями Луганщини, громадськими організаціями та благодійними фондами.

✅ Соціальні та гуманітарні послуги

Нижньотеплівська селищна військова адміністрація активно розвиває співпрацю з Айдарською СВА для надання комплексної підтримки внутрішньо переміщеним особам. Йдеться не лише про формальну взаємодію, а про створення зручної та доступної системи послуг для людей, які були змушені залишити рідні домівки.

Координаційний центр в Івано-Франківську

На базі Координаційного центру допомоги ВПО Луганщини в Івано-Франківську, відповідно до затвердженого графіка, працює виїзний офіс Центру надання адміністративних послуг Нижньотеплівської СВА. Тут переселенці можуть отримати широкий спектр послуг: від оформлення документів до роз’яснень у гуманітарній, юридичній, психологічній, соціальній та медичній сферах.

Завдяки партнерству з Айдарською, Лисичанською та Щастинською військовими адміністраціями мешканці Нижньотеплівської громади мають змогу оперативно вирішувати нагальні питання навіть на значній відстані від дому.

📢 «Коли я вперше прийшла до Координаційного центру в Івано-Франківську, то навіть не сподівалася, що зможу так швидко вирішити питання з документами. Працівники Центру все детально пояснили, допомогли зібрати потрібні папери. Це не просто послуга – це відчуття, що про тебе пам’ятають і готові допомогти», — ділиться Тетяна, внутрішньо переміщена особа з Нижньотеплівської громади, яка нині проживає в Івано-Франківську.

🤝 Культурна та соціальна інтеграція

Важливим партнером стала Коломийська міська рада. Спільно з нею проводяться культурно-освітні заходи, спрямовані на адаптацію переселенців.

Спільно з приймаючою громадою на базі міських дитячих бібліотек, закладів культури та в пам’ятних місцях регулярно проводяться культурні та соціальні заходи для дітей та дорослих з-поміж ВПО з Луганщини.

Також громада співпрацює з БО «Карітас Коломия» та МФО ЗНС «Регіон Карпат NEEKA», що дозволяє надавати гуманітарну допомогу, психологічну підтримку та тимчасове житло для ВПО.

🛡️ Підтримка ветеранів та родин загиблих Захисників

Особливу увагу Нижньотеплівська громада приділяє підтримці ветеранів війни, членів їхніх сімей та родин загиблих Захисників. У партнерстві з оздоровчим центром «Тепло крилатої душі» відповідальна особа з питань ветеранської політики надає комплексну консультативну допомогу військовослужбовцям, які проходять реабілітацію. А також їхнім рідним.

Громада планує й надалі розширювати мережу партнерств, розуміючи, що саме через системну взаємодію вдається не лише закривати базові потреби внутрішньо переміщених осіб, а й створювати повноцінну систему підтримки. Вона охоплює гуманітарну, психологічну, соціальну, правову та медичну допомогу.

Саме завдяки таким партнерствам вдається зберігати живі зв’язки між людьми, які були змушені залишити рідні домівки, та допомагати їм адаптуватися й інтегруватися у нових громадах, не втрачаючи відчуття приналежності до своєї.

Підсумок

Олена Коробка, начальниця Нижньотеплівської сільської військової адміністрації, переконана: чекати деокупації, щоб почати допомагати людям, — неможливо.

📢 «Наші люди потребують підтримки вже сьогодні. Кожне партнерство — це не формальний документ, а конкретні рішення. Хтось завдяки співпраці з “Карітас Коломия” отримав дах над головою. Хтось нарешті зміг оформити документи в нашому ЦНАПі в Івано-Франківську, а ветеран — пройти реабілітацію та отримати необхідну консультацію», — підкреслює Олена Коробка.

Нижньотеплівська громада є яскравим прикладом того, як навіть без власної розгалуженої інфраструктури в умовах релокації можна створювати ефективну систему допомоги.

Через партнерства з Айдарською, Лисичанською, Щастинською військовими адміністраціями, Коломийською громадою та благодійними організаціями вдається забезпечувати мешканців не тільки гуманітарною підтримкою, а й комплексними послугами — від психологічної реабілітації до адміністративної та юридичної допомоги.

