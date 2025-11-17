Чернишову обирають запобіжний захід у ВАКС: прокурори вимагають арешту

17 листопада у стінах Вищого антикорупційного суду (ВАКС) триває засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому віцепрем’єр-міністру та очільнику Міністерства національної єдності Олексію Чернишову. Він отримав підозру у незаконному збагаченні у справі, пов’язаній із розкраданнями в держкомпанії «Енергоатом». Про це інформує «Суспільне».

Слідство стверджує, що посадовець відвідував місце, де відбувалася легалізація грошей, отриманих злочинним шляхом. Детективи задокументували передачу йому та його довіреній особі готівки на суму понад 1,2 мільйона доларів та майже 100 тисяч євро.

Чернишов з’явився на засіданні та публічно заперечив будь-яку причетність до можливих розкрадань в «Енергоатомі».

Коментуючи так звані «плівки Міндіча», він зазначив: «Не впізнаю себе», але визнав, що голос на записах «схожий на його». Також він сказав, що не пам’ятає змісту діалогів, зафіксованих на аудіо, й не знає більшість фігурантів справи. На його думку, записи, оприлюднені НАБУ, потребують детального дослідження.

Посадовець прокоментував і питання щодо будівельного проєкту в Козині, яким керує його партнерка Лілія Лисенко. За його словами, до державної служби він займався бізнесом, а «усі статки вписані до декларацій».

Прокурор у суді заявив, що Чернишов допоміг легалізувати понад 1 227 000 доларів та 36 000 євро у межах схеми розкрадань в Енергоатомі. За його словами, участь посадовця в оборудці тривала щонайменше з 11 лютого по 9 травня 2025 року, і за цей період він нібито набув 55 мільйонів гривень.

Сторона обвинувачення просить взяти ексміністра під варту, наголошуючи на ризиках втечі, адже Чернишов понад 50 разів виїжджав за кордон, має значне майно, видаляв дані з телефона, що, за версією слідства, могло бути спробою приховати факт отримання грошей. Також існують ризики впливу на свідків і повторення злочинів.

☝️ При цьому НАБУ і САП розглядають не лише ймовірну причетність Чернишова до справи «Енергоатому». Раніше йому повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та участі в корупційній схемі у будівництві.

Що відомо про справу Олексія Чернишова

📌 13 червня НАБУ та САП оголосили про викриття масштабної корупційної схеми у будівельній сфері за участю топчиновників. Підозри отримали ексдержсекретар Мінрегіону, чинний член правління НАК «Нафтогаз України» та колишній радник міністра.

Медіа повідомили, що серед причетних — люди з оточення Чернишова.

Журналіст-розслідувач Михайло Ткач писав:

📢 «НАБУ і САП затримали двох соратників віцепремʼєра Чернишова — Максима Горбатюка та Василя Володіна. Обидва працювали з Чернишовим у міністерстві. Обидва перейшли до Нафтогазу, коли компанію очолив Чернишов. Причому Горбатюка… було затримано при спробі виїзду з країни у відпустку».

19 червня у Міністерстві національної єдності у відповідь на запит «Суспільного» повідомили, що віцепрем’єр-міністр та міністр національної єдності Олексій Чернишов перебуває у плановому відрядженні в країнах ЄС. Інформація про його нібито втечу за кордон, поширену деякими ЗМІ після затримання кількох посадових осіб, пов’язаних з міністром, не відповідає дійсності.

22 червня він заявив про повернення в Україну та намір працювати в уряді.

23 червня оприлюднив допис у Facebook, де повідомив, що прибув до НАБУ, щоб «розібратися в ситуації».

23 червня НАБУ та САП офіційно повідомили йому про підозру у зловживанні службовим становищем і отриманні неправомірної вигоди у великих розмірах. Йдеться про період 2020–2022 років, коли Чернишов очолював Міністерство розвитку громад і територій. Після завершення каденції він став керівником Нафтогазу України, а наприкінці 2024 року — очільником новоствореного Міністерства національної єдності, яке мало б відповідати за політику повернення українських біженців.

27 червня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подали до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) клопотання про відсторонення Чернишова з посади віцепрем'єр-міністра України.

Під час засідання 27 червня чиновник заявив, що не планує залишати посаду, пояснивши це великою кількістю роботи. Він також наголосив на важливих досягненнях міністерства, зокрема на ухваленні закону про множинне громадянство. Чернишов став першим керівником відомства після його створення.