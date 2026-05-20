В ТЦК на Полтавщині до «груп оповіщення» обіцяють брати з УБД

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У структурі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Полтавської області змінюються підходи до взаємодії з цивільним населенням. Відтепер до безпосереднього складу груп оповіщення залучатимуть виключно тих військовослужбовців, які офіційно мають правовий статус учасника бойових дій (УБД). Про це у середу, 20 травня 2026 року, повідомила пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП.

Критерії відбору особового складу та мотивація рішення

У керівництві обласного центру комплектування детально пояснили логіку кадрових змін. Для виконання завдань на вулицях міст відбиратимуть військовослужбовців, які мають реальний бойовий досвід. Ці люди на власному досвіді знають, що таке повномасштабна війна, безпосередньо стикалися з російськими окупантами та чітко розуміють поточну ситуацію з укомплектованістю українського війська.

Представники відомства зазначають, що такі бійці мають глибоке внутрішнє розуміння стратегічної ролі мобілізаційних процесів та нагальної потреби у доукомплектуванні бойових частин.

📢 «Ці військові працюють з розумінням того, що вони доукомплектовують свої колишні підрозділи, фактично дають змогу хоч трішки перепочити своїм колишнім побратимам», – додали у пресцентрі ТЦК.

Розподіл обов’язків серед інших категорій військових

В ТЦК на Полтавщині до «груп оповіщення» обіцяють брати з УБД 01
Фото: скриншот офіційного повідомлення Полтавського обласного ТЦК / 20.05.2026

Нові правила передбачають чітку диференціацію обов’язків для всього особового складу територіальних центрів:

  • Військові в процесі оформлення УБД: Військовослужбовці, які наразі перебувають на стадії збору та оформлення документів для отримання статусу учасника бойових дій, залучатися до патрулювання не будуть. Вони виконуватимуть інші внутрішні, адміністративні чи тилові завдання у складі територіальних центрів.
  • Військові без бойового досвіду: Співробітників установ, які ще не брали безпосередньої участі у боях, планово направлятимуть на ротацію. Вони відбуватимуть у діючі бойові підрозділи на лінії зіткнення для набуття необхідного практичного досвіду.
Загальний моніторинг діяльності ТЦК

Ці кадрові рішення та посилення вимог до особового складу відбуваються на тлі прискіпливої уваги суспільства та правозахисників до методів проведення мобілізації в різних регіонах України.

Нагадаємо, раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини (омбудсмен) офіційно повідомив про інцидент у Дніпрі. Там було зафіксовано госпіталізацію місцевого мешканця з важкою травмою голови. За попередніми даними, травми були отримані через протиправні дії осіб, які, ймовірно, є представниками місцевого територіального центру комплектування. За цим фактом наразі триває офіційне розслідування.

  • Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування. Перед судом постануть керівник одного із районних ТЦК Івано-Франківщини та троє його підлеглих. Військовослужбовців звинувачують у приниженні, побитті та катуванні українців.
  • Омбудсмен Дмитро Лубінець під час виступу в парламенті повідомив про катастрофічне зростання скарг на дії територіальних центрів комплектування (ТЦК). За його словами, мобілізація залишається найгострішою проблемою у сфері прав людини.
  • За офіційними даними Дніпропетровського ОТЦК, у Дніпрі під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) помер чоловік. Інцидент стався безпосередньо у приміщенні місцевого ТЦК.
  • У Ратному Волинської області під час спроби силової мобілізації стався конфлікт між військовими ТЦК та місцевим жителем. Чоловік отримав серйозні травми.
