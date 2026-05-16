Військові навчання біля кордонів рф: Фінляндія залучає партнерів

Військово-морські сили Фінляндії анонсували масштабні маневри. У період з 18 по 29 травня у Фінській затоці відбудуться військові навчання Narrow Waters 26-1. Про це офіційно повідомили фінські ВМС у суботу, 16 травня.

Тренувальні заходи також охоплять прибережні райони Південної Фінляндії та території Архіпелагового моря. Загалом до цих заходів залучать близько трьох тисяч військовослужбовців.

Головне завдання тренувань – перевірити готовність національної армії до дій в умовах реальної війни. Під час маневрів планують активно використовувати сучасні технологічні рішення. Зокрема, військові підрозділи застосують морські та повітряні безпілотні системи.

Міжнародна участь та інтеграція в НАТО

До фінських підрозділів приєднаються іноземні контингенти країн-партнерів. У заходах візьме участь берегова єгерська рота ВМС Німеччини чисельністю близько 100 осіб. Також до маневрів долучаться приблизно 30 військовослужбовців морської піхоти США.

ℹ️ Фінляндія вступила до складу НАТО навесні 2023 року через повномасштабний напад росії на Україну. Відтоді Гельсінкі регулярно проводить військові навчання Альянсу безпосередньо біля російських кордонів.

Попередні тренування на північному фланзі

Попередні великі тренування відбулися нещодавно. У березні на півночі країни пройшли масштабні маневри Cold Response 26 під керівництвом Норвегії. У них взяли участь 25 тисяч військових із 14 країн, включаючи США та Велику Британію. Тоді підрозділи відпрацьовували зміцнення північного флангу НАТО та взаємодію у складних кліматичних умовах.

Раніше, у листопаді 2025 року, лише за 100 кілометрів від кордону рф відбулися військові навчання Northern Strike 25. До них залучили 2,2 тисячі військових та 500 одиниць техніки.

Геополітичні зміни та позиція кремля

Після приєднання Фінляндії до Альянсу довжина спільного кордону НАТО з росією збільшилася вдвічі. Ця лінія тепер становить більш ніж 1300 кілометрів. Слідом за Гельсінкі до оборонного блоку навесні 2024 року вступила і Швеція.

При цьому глава кремля володимир путін спочатку пояснював напад на Україну необхідністю зупинити розширення НАТО. Проте після подання заявок Гельсінкі та Стокгольмом він змінив риторику. Диктатор на росії заявив, що москва «не розглядає як серйозну загрозу» їхнє членство.

«Хочеться їм – будь ласка», – заявляв він тоді.

👉 Також нагадаємо, що під час зустрічі в Празі лідери Фінляндії та Чехії підтвердили стратегічну єдність у питанні подолання «снарядного голоду» в ЗСУ. Гельсінкі не лише фінансує закупівлі, а й розгортає власні потужності для виробництва дефіцитних калібрів