Виплати до Дня Незалежності України у 2026 році: Кабмін затвердив суми допомоги

Уряд ухвалив рішення про надання разової грошової допомоги ветеранам війни та окремим категоріям громадян до Дня Незалежності України у 2026 році. Про це йдеться на урядовому порталі.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів № 602 від 13 травня 2026 року, максимальний розмір виплати становитиме 3100 гривень, а мінімальний — 450 гривень.

Кошти будуть перераховані отримувачам до 24 серпня 2026 року. Розмір виплати залежатиме від статусу особи та групи інвалідності.

Розміри виплат за категоріями отримувачів

Категорія отримувачів Розмір виплати Особи з особливими заслугами перед Батьківщиною 3100 грн Особи з інвалідністю внаслідок війни (а також колишні малолітні в’язні концентраційних таборів та гетто, які мають статус інвалідності): • I група 3100 грн • II група 2900 грн • III група 2700 грн Учасники бойових дій (УБД), постраждалі учасники Революції Гідності (а також окремим категоріям колишніх в’язнів нацистських таборів та дітям, народженим у місцях примусового утримання). 1000 грн Члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України (а також дружинам і чоловікам окремих категорій померлих осіб, які не одружилися вдруге). 650 грн Учасники війни, особи, примусово вивезені на роботи, а також інші визначені категорії. 450 грн

Важливі деталі

Виплати передбачені не лише для ветеранів сучасної війни, а й для жертв нацистських переслідувань, учасників Революції Гідності та осіб, які мають особливі заслуги перед державою.

До категорії отримувачів виплати у 650 гривень також віднесено дружин (чоловіків) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни або учасників війни, які не одружилися вдруге.

Нагадаємо: що такі виплати є щорічними та спрямовані на соціальну підтримку Захисників України та громадян, які постраждали від воєнних дій і переслідувань.

