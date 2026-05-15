Денис Молотов
Виплати до Дня Незалежності України у 2026 році: Кабмін затвердив суми допомоги
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Irta-fax / 15.05.2026

Уряд ухвалив рішення про надання разової грошової допомоги ветеранам війни та окремим категоріям громадян до Дня Незалежності України у 2026 році. Про це йдеться на урядовому порталі.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів 602 від 13 травня 2026 року, максимальний розмір виплати становитиме 3100 гривень, а мінімальний — 450 гривень.

Кошти будуть перераховані отримувачам до 24 серпня 2026 року. Розмір виплати залежатиме від статусу особи та групи інвалідності.

Розміри виплат за категоріями отримувачів

Категорія отримувачів Розмір виплати
Особи з особливими заслугами перед Батьківщиною 3100 грн
Особи з інвалідністю внаслідок війни (а також колишні малолітні в’язні концентраційних таборів та гетто, які мають статус інвалідності):
• I група 3100 грн
• II група 2900 грн
• III група 2700 грн
Учасники бойових дій (УБД), постраждалі учасники Революції Гідності (а також окремим категоріям колишніх в’язнів нацистських таборів та дітям, народженим у місцях примусового утримання). 1000 грн
Члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України (а також дружинам і чоловікам окремих категорій померлих осіб, які не одружилися вдруге). 650 грн
Учасники війни, особи, примусово вивезені на роботи, а також інші визначені категорії. 450 грн

Важливі деталі

Виплати передбачені не лише для ветеранів сучасної війни, а й для жертв нацистських переслідувань, учасників Революції Гідності та осіб, які мають особливі заслуги перед державою.

До категорії отримувачів виплати у 650 гривень також віднесено дружин (чоловіків) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни або учасників війни, які не одружилися вдруге.

Нагадаємо: що такі виплати є щорічними та спрямовані на соціальну підтримку Захисників України та громадян, які постраждали від воєнних дій і переслідувань.

👉 Також повідомлялось, що Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт, який змінює механізм розподілу коштів від військового збору. Відповідно до документа, ці надходження витрачатимуть винятково на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України.

