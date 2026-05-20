Програма єОселя в ЖК Park Royal: умови, ціни та доступні квартири в Бучі

Державна іпотечна програма стала дієвим інструментом для українців, які планують придбати власне житло на вигідних умовах без надмірного фінансового навантаження. Якщо вас цікавить єОселя Буча, важливо детально розібратися в офіційних нормативах, адже передмістя столиці має свою специфіку розрахунків лімітів. У цьому матеріалі ми пропонуємо прозорий аналіз актуальних вимог до вартості квадратного метра, відсоткових ставок та огляд пропозицій у сучасному місті-парку Park Royal, які повністю відповідають критеріям державної програми.

Базові умови фінансування: ставки та строки

Залежно від вашої соціальної чи професійної категорії, програма пропонує пільгові відсоткові ставки, що фіксуються на перші 10 років кредитування. Для військовослужбовців за контрактом, медичних працівників, педагогів та науковців діє ставка 3%. Для ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб та громадян, які не мають власного житла, передбачена ставка 7%. Варто враховувати, що починаючи з 11-го року ставка змінюється на 6% та 10% відповідно.

Максимальний горизонт планування для таких виплат становить 20 років, що дорівнює 240 місяцям. Мінімальний перший внесок традиційно стартує від 20%. Проте для молоді держава запровадила більш лояльні умови: позичальники віком до 25 років можуть зробити стартовий внесок від 10%.

Актуальний ліміт вартості для міста Буча Для міста Буча застосовується офіційний норматив Київської області, а не столиці. Станом на сьогодні гранична вартість за програмою єОселя тут становить рівно 53 180 грн/м². Розуміння цієї цифри є ключовим для правильного планування бюджету.

Які квартири в Park Royal підходять під умови програми

Концепція міста-парку передбачає продуману архітектуру, комфортну екосистему та прозоре ціноутворення. Більшість наших будинків пропонують планування, ціна яких абсолютно вкладається у встановлений ліміт, що дозволяє уникнути додаткових переплат.

Будинки А012, А031 та А032: Ціни на однокімнатні та двокімнатні квартири тут варіюються від 47 000 до 51 000 грн/м². Це означає, що вартість повністю вкладається у базовий ліміт 53 180 грн/м², забезпечуючи стандартний розрахунок іпотеки.

Будинок А011 (введений в експлуатацію): Ціна становить від 53 500 до 54 000 грн/м². Хоча ця сума незначно перевищує базовий ліміт, офіційні правила дозволяють перевищення до 10% для новозбудованого житла віком до 3 років. Різницю клієнт просто покриває з власних коштів як частину початкового внеску.

Офіційні вимоги до площі житла

Держава чітко регламентує метраж, який може бути покритий пільговим кредитом. На одну або дві особи базова норма площі становить 52,5 квадратні метри. На кожного наступного члена родини додається ще 21 квадратний метр. Відповідно, для сім’ї з трьох осіб нормативна площа складає вже 73,5 м², а для чотирьох — 94,5 м².

Банки-партнери та юридична обережність

Успіх угоди значною мірою залежить від надійності фінансової установи. Наразі квартири в Park Royal можна безпечно розглядати через перевірені робочі напрями, серед яких Глобус Банк та Скай Банк. Щодо інших установ, наприклад Укргазбанку, який є учасником програми загалом, ми рекомендуємо уточнювати умови та підтвердження акредитації безпосередньо у нашому відділі продажу перед поданням документів.

Часті запитання (FAQ)

Чи можна купити квартиру, площа якої більша за норму? Так, це абсолютно реально. Проте за квадратні метри, які перевищують встановлену для вашого складу сім’ї норму, необхідно буде сплатити повну вартість з власних заощаджень разом із першим внеском.

Як розпочати процес оформлення? Процедура взаємодії з державою цифровізована. Ви можете подати первинну заявку для отримання попереднього рішення від банків прямо у мобільному застосунку Дія.

Чим відрізняється єОселя від стандартного розтермінування? єОселя є державною іпотекою, яку видає банк на термін до 20 років у гривні. Натомість розтермінування — це фінансовий інструмент безпосередньо від забудовника без участі банку, який у Park Royal надається на період до 70 місяців.