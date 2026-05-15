У центрі Львова облили мера міста: деталі інциденту

У п’ятницю, 15 травня, на площі Ринок у Львові стався інцидент за участю міського голови Андрія Садового. Невідомий чоловік підбіг до мера та облив його невстановленою рідиною. Про це повідомило регіональне управління Національної поліції.
Напад стався близько 10:40 у самому центрі міста. За даними правоохоронців, перехожий діяв зненацька, наблизившись до міського голови під час його перебування на площі.
📢 «Перехожий підбіг та зненацька облив міського голову Львова невстановленою рідиною», – йдеться у повідомленні поліції.
Поліцейські оперативно встановили особу чоловіка, що облив мера міста. Ним виявився 46-річний місцевий мешканець. Наразі чоловік затриманий, з ним проводяться слідчі дії.
На місці події працювала слідчо-оперативна група Львівського районного управління поліції №1. Правоохоронці з’ясовують мотиви вчинку та склад рідини, якою був облитий посадовець.
Правова кваліфікація та стан мера
За фактом інциденту розпочато кримінальне провадження:
- Стаття: ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство).
- Санкція: передбачає штраф, арешт або обмеження волі.
Офіційної інформації про стан здоров’я Андрія Садового наразі немає, проте, за попередніми даними, загрози його життю немає.
👉 Також нагадаємо, що в місті Шептицький на Львівщині сталася трагедія. На одній із вулиць виявили тіло 11-річного хлопчика.