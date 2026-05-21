Загиблі та поранені у Дружківці через авіабомби та БпЛА рф

Прифронтові населені пункти Донецької області знову опинилися під комбінованими ударами важкого озброєння армії рф. Внаслідок серії повітряних нападів на місто Дружківка загинули четверо мирних жителів, ще п’ятеро людей отримали поранення різного ступеня важкості. Про це у четвер, 21 травня 2026 року, офіційно повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

За матеріалами слідства, обстріли відбувалися у кілька хвиль протягом першої половини дня. Ворог застосував як керовані авіаційні бомби (КАБи), так і безпілотну авіацію (БпЛА).

11:00 — Авіаудар: російські військові атакували житлові квартали Дружківки трьома фугасними авіабомбами ФАБ-250, які були оснащені універсальними модулями планування та корекції (УМПК). Внаслідок вибухів на місці загинули троє чоловіків віком 33, 59 і 62 років. Ще четверо містян отримали важкі тілесні ушкодження. Один із постраждалих наразі перебуває у критичному стані, лікарі борються за його життя.

12:00 — Атака безпілотника: Через годину після авіаудару окупанти спрямували ударний FPV-дрон на цивільний автомобіль ВАЗ-2107, який у цей момент рухався однією з міських вулиць. Смертельні травми отримав 52-річний водій. Його пасажир — 51-річний чоловік — вижив, проте дістав закриту черепно-мозкову травму, мінно-вибухові ушкодження та множинні осколкові поранення тіла.

За всіма зафіксованими фактами прокурори розпочали досудові розслідування у кримінальних провадженнях. Справи кваліфіковано за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

Порятунок людей із палаючої багатоповерхівки

Паралельно з цим підрозділи ДСНС України зафіксували ще одне пряме влучання. Ворожий безпілотний апарат типу FPV поцілив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок вибуху миттєво виникло сильне займання у трьох квартирах, розташованих на першому та п’ятому поверхах будівлі.

Рятувальні операції проводилися у складних умовах:

Евакуація з пастки: Під час проведення розвідки на п’ятому поверсі вогнеборці виявили двох цивільних громадян. Через щільне задимлення сходових кліток люди не могли самостійно вийти на вулицю. Рятувальники за допомогою спецзасобів успішно вивели їх на свіже повітря.

Повторні обстріли: Особовий склад ДСНС виконував завдання під постійною загрозою нових ударів. Через повторні російські атаки по сусідніх квадратах пожежники були змушені кілька разів тимчасово призупиняти ліквідацію вогню задля перебування в укриттях.

Загальна безпекова ситуація в регіоні

Ситуація вздовж лінії зіткнення на Донеччині залишається вкрай напруженою. Дружківка та навколишні громади регулярно зазнають ударів далекобійної артилерії та авіації.

Раніше подібні жорстокі авіаудари російські війська здійснили по центральній частині сусіднього Краматорська. Тоді внаслідок вибухів також загинули п’ятеро людей, а ще п’ятеро отримали поранення та були госпіталізовані до медичних закладів.

Правоохоронні органи закликають цивільне населення не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та вчасно евакуюватися до більш безпечних регіонів України.

👉 Також нагадаємо, що від початку доби кількість атак агресора на фронті становить 76. Ворог активно діє на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках