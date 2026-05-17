Обстріл Дніпропетровщини: пожежі та руйнування у чотирьох районах

У ніч на неділю, 17 травня 2026 року, російські війська здійснили чергову атаку на Дніпропетровську область. Під ударом опинилися чотири райони регіону. Унаслідок обстрілів зафіксовані руйнування житлових будинків, підприємств та об’єктів критичної інфраструктури.

Наслідки обстрілу Кривого Рогу

Окупаційна російська армія завдала кількох ударів по Кривому Рогу. Через це у місті спалахнула пожежа на одному з цивільних об’єктів. Про наслідки ворожих влучань повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа в Telegram.

📢 «Ворог атакував Кривий Ріг. Завдав кілька ударів. Виникла пожежа. Пошкоджена транспортна інфраструктура», – написав чиновник.

Керівник ОВА також зазначив, що інформація про потерпілих у місті наразі уточнюється.

Оперативна ситуація у районах Дніпропетровщини

За даними рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), масштабний обстріл Дніпропетровщини спричинив поранення людей у різних громадах. Загалом в області постраждали 8 громадян.

Рятувальники задокументували такі наслідки нічних ударів за районами:

Дніпровський район (Дніпро): внаслідок атаки виникли пожежі. Пошкоджені житлові будинки та підприємство. Постраждали троє людей. Як повідомлялося раніше, війська російської окупаційної армії здійснили атаку на Дніпро, спричинивши кілька пожеж і травмування місцевої жительки.

внаслідок атаки виникли пожежі. Пошкоджені житлові будинки та підприємство. Постраждали троє людей. Як повідомлялося раніше, війська російської окупаційної армії здійснили атаку на Дніпро, спричинивши кілька пожеж і травмування місцевої жительки. Криворізький район: пошкоджені об’єкт інфраструктури та приватний будинок. Постраждали четверо людей.

пошкоджені об’єкт інфраструктури та приватний будинок. Постраждали четверо людей. Нікопольський район: внаслідок обстрілів пошкоджені місцеве підприємство, об’єкт інфраструктури, житлові будинки та багатоповерхівки.

внаслідок обстрілів пошкоджені місцеве підприємство, об’єкт інфраструктури, житлові будинки та багатоповерхівки. Синельниківський район: російські війська поцілили по території приватного домоволодіння. Постраждала одна людина. Також руйнувань зазнало підприємство.

Ліквідація наслідків ворожих ударів

На місцях влучань негайно розпочали роботу екстрені служби та підрозділи ДСНС. На цей момент надзвичайники ліквідували всі пожежі, які виникли через ворожі влучання та падіння уламків засобів повітряного нападу.

Наразі триває остаточний підрахунок збитків та обстеження пошкоджених житлових масивів у постраждалих громадах.

👉 Також нагадаємо, що впродовж минулої доби 16 травня на фронті відбулось 234 бойові зіткнення. російські окупанти завдали 95 авіаційних ударів, скинувши 300 керованих авіабомб.