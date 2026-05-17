День пам’яті жертв політичних репресій: звернення очільника Луганської ОВА

Денис Молотов
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 17.05.2026

У День пам’яті жертв політичних репресій Луганщина схиляє голови перед пам’яттю десятків тисяч земляків, знищених тоталітарним радянським режимом. І водночас змушена визнавати гірку реальність: сьогодні, на окупованій частині області, росія відтворює ті самі злочинні практики — фільтраційні табори, тортури, примусові депортації та вбивства незгодних. Ця страшна історична спадкоємність вимагає не лише вшанування пам’яті, а й жорсткої міжнародної відповідальності за сучасні злочини проти людяності.

Очільник Луганської ОВА Олексій Харченко звернувся з нагоди Дня пам’яті жертв політичних репресій, повідомила Луганська ОВА у неділю, 17 травня.

📢 У цей день ми схиляємо голови і приспускаємо державні прапори в пам’ять мільйонів українців, які стали жертвами тоталітарного режиму СРСР та російської федерації.

Під час окупації України радянською владою понад 14 тисяч мешканців Луганщини постраждали від комуністичного режиму. Більшість з них отримала вироки з ув’язненням у концтаборах, інші – депортовані або розстріляні.

Серед них були представники інтелігенції, які боролися за право українців на самовизначення та проти тоталітаризму. Микола Руденко, Іван Світличний, Володимир Сосюра – репресовані українці, чий шлях невід’ємно пов’язаний з нашим регіоном. Вони стали мішенню радянської влади за свою правозахисну діяльність і творчість, на які було повішено ярлик «антирадянської».

На жаль, наша скорбота пов’язана не лише з трагічним минулим, а і з сьогоденням. На окупованій Луганщині росіянами створюються «фільтраційні» табори, де утримують, катують і вбивають наших Захисників та звичайних мешканців, які не згодні із загарбницькою політикою рф. Крім того, рашисти продовжують депортувати дорослих і дітей до території рф.

Ми бачимо страшну спадкоємність вбивчих дій радянського тоталітарного режиму та сучасної російської агресії. Нинішній кремлівський режим чинить злочини проти людства; застосовує методи, що поєднують найганебніші практики сталінізму.

Злочинці минулого мають бути жорстко засуджені історією, а сучасні російські кати – міжнародним трибуналом.

Тож сьогодні, в День пам’яті жертв політичних репресій, ми максимально намагаємося консолідувати наші зусилля та всього міжнародного співтовариства задля стійкого миру та справедливості.

Слава Україні!
Голова Луганської обласної державної адміністрації Олексій ХАРЧЕНКО
