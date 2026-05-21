Лукашенко заговорив про перспективи та зустріч з Зеленським

Політичне керівництво у Мінську висловило публічну готовність до відновлення прямого діалогу з Києвом на найвищому рівні. Формальний лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий до особистої зустрічі з Зеленським (шостим президентом України В.О. Зеленським), щоб детально обговорити поточні проблеми та кризові явища у білорусько-українських відносинах. Про це у четвер, 21 травня 2026 року, повідомили державні та інформаційні ресурси Білорусі.

Відповідну заяву формальний очільник республіки зробив безпосередньо під час відвідування полігонів, де наразі проходять спільні ядерні навчання збройних сил російської федерації та Республіки Білорусь.

📢 «Якщо він хоче про щось поговорити, порадитися чи ще щось, будь ласка, ми відкриті для цього. У будь-якій точці – України, Білорусі – я готовий з ним зустрітися і обговорити проблеми білорусько-українських відносин. І, може, поговорити про перспективи. Чомусь з американцями, німцями, поляками, литовцями і латвійцями у нас є про що розмовляти, а з Україною нема про що», – заявив Олександр Лукашенко.

Заяви щодо військових планів та умов вступу у війну

Попри демонстрацію військової сили на спільних із москвою маневрах, білоруський лідер у своїй промові заперечив наявність планів щодо здійснення сухопутного наступу на українську територію.

Він підкреслив, що його країна не має наміру в односторонньому порядку переходити державний кордон:

📢 «Що стосується його заяв, що Білорусь буде втягнута у війну, я щойно сказав: буде втягнута лише в одному випадку – якщо на нашу територію буде скоєна агресія. І тут уже не втягнута (ви чули з вуст президента росії) – ми разом захищатимемо нашу батьківщину від Бреста до Владивостока, де розташовані обидві держави. Тому якщо і будемо ми втягнуті у війну, зокрема якщо це буде проти України, тільки в одному випадку – якщо вони вчинять проти нас агресію. Ми втягуватися у війну в Україні не збираємось. У цьому немає потреби. Ні цивільної, ні військової», – резюмував Лукашенко.

Безпекові загрози та підготовка Сил оборони України

Дипломатичні пропозиції та заяви з Мінська лунають на тлі серйозного загострення безпекової ситуації на північних кордонах України.

Нагадаємо:

20 травня: шостий президент України В.О. Зеленський офіційно поінформував суспільство, що Сили оборони активно готуються до відбиття можливого російського наступу на чернігівсько-київському напрямку. За даними розвідки, у рф готують нову хвилю мобілізації обсягом близько 100 тисяч осіб.

Попередження розвідки: Минулого тижня український лідер окремо попереджав про збереження військової загрози з білоруського напрямку. Військова розвідка зафіксувала спроби російської сторони схилити Мінськ до повноцінної участі у нових наступальних операціях.

Дії прикордонників: Напередодні цих заяв Олександр Лукашенко оголосив про початок проведення так званої «точкової» мобілізації всередині Білорусі. Він зауважив, що республіка нібито налаштована на мирне врегулювання, проте її армія зобов'язана перебувати у повній готовності до ведення активних воєнних дій.

У відповідь на ці процеси СБУ, ЗСУ та прикордонники вже розгорнули безпрецедентні за масштабами контрдиверсійні та безпекові заходи у п'яти прикордонних областях України.

У відповідь на ці процеси СБУ, ЗСУ та прикордонники вже розгорнули безпрецедентні за масштабами контрдиверсійні та безпекові заходи у п’яти прикордонних областях України.