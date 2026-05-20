СБУ викрила керівників поліції трьох областей у корупції

В Україні викрили масштабну корупційну схему за участю високопосадовців правоохоронних органів. Організатори налагодили системне отримання неправомірної вигоди від нелегального бізнесу. Про це у середу, 20 травня 2026 року, офіційно повідомили пресслужби Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора.

Суть злочинної схеми та розмір «абонплати»

За матеріалами розслідування, високопоставлені поліцейські забезпечували безпеку комерційній діяльності, пов’язаній зі створенням забороненого контенту.

📢 «За матеріалами справи, фігуранти займалися “кришуванням” діяльності моделей в інтернет-платформах із відвертим контентом. Так, за різні суми неправомірної вигоди посадовці гарантували “підопічним” не притягнення їх до відповідальності за протиправний контент», – розповіли в спецслужбі.

У свою чергу в Офісі генпрокурора уточнили технічні деталі. Слідство зафіксувало системне “кришування” порноофісів. Це були спеціально обладнані приміщення, де здійснювалося незаконне створення, виготовлення та подальше поширення через мережу Інтернет відеопродукції еротичного та порнографічного характеру.

Умови нелегальної співпраці передбачали регулярні фінансові виплати:

Обов’язки поліції: Керівники управлінь мали ігнорувати правопорушення, не документувати незаконну діяльність, не проводити перевірки або завчасно попереджати про них.

Розмір щомісячної «абонплати» становив 20 тисяч доларів США для керівного складу регіонального підрозділу поліції.

Розмір щомісячної «абонплати» становив 20 тисяч доларів США для керівного складу регіонального підрозділу поліції. Послуги посередника: Окремо 5 тисяч доларів США щомісяця отримував кур’єр.

📢 «За щомісячну неправомірну вигоду керівники поліції мали не вживати заходів реагування, не документувати правопорушення, не припиняти незаконну діяльність та завчасно попереджати про можливі перевірки. Розмір «абонплати» становив 20 тис. доларів США щомісяця для керівництва регіонального підрозділу поліції. Ще 5 тис. доларів США отримував посередник», – йдеться у повідомленні.

Роль посередника у цій схемі виконував водій одного із заступників міністра внутрішніх справ України. Використовуючи особисті зв’язки серед вищого керівного складу Національної поліції, він безпосередньо домовлявся про невтручання у роботу незаконних студій (“порноофісів”).

Перелік затриманих високопосадовців

У результаті комплексної спецоперації правоохоронці затримали ключових фігурантів схеми. До списку підозрюваних потрапили:

начальник Головного управління Національної поліції (ГУНП) в Івано-Франківській області;

заступник начальника ГУНП в Івано-Франківській області;

перший заступник начальника ГУНП у Тернопільській області;

заступник начальника ГУНП у Житомирській області;

водій автогосподарства Державної установи «Центр обслуговування підрозділів МВС» (посередник-кур’єр).

Під час санкціонованих обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів оперативники вилучили речові докази та великі суми готівки, ймовірно отримані злочинним шляхом.

⚖️Юридична кваліфікація та ситуація в керівництві Нацполіції

Всім затриманим особам офіційно оголошено про підозру. Справу кваліфіковано за статтею 368 Кримінального кодексу України. Вона передбачає відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Досудове розслідування наразі триває, вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Ці арешти відбулися на тлі серйозних кадрових чуток у відомстві. Зранку в середу в трьох регіональних управліннях Нацполіції пройшли масові обшуки. Одразу після цього у медіа з’явилася інформація про те, що голова Нацполіції Іван Вигівський нібито подав рапорт про відставку. Проте у пресцентрі відомства цю інформацію офіційно спростували.

