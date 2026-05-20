ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВОКРИМІНАЛ

СБУ викрила керівників поліції трьох областей у корупції

Денис Молотов
СБУ та Офіс генпрокурора затримали керівників поліції трьох областей 05
Фото: Служба безпеки України / СБУ / 20.05.2026

В Україні викрили масштабну корупційну схему за участю високопосадовців правоохоронних органів. Організатори налагодили системне отримання неправомірної вигоди від нелегального бізнесу. Про це у середу, 20 травня 2026 року, офіційно повідомили пресслужби Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора.

Суть злочинної схеми та розмір «абонплати»

За матеріалами розслідування, високопоставлені поліцейські забезпечували безпеку комерційній діяльності, пов’язаній зі створенням забороненого контенту.

📢 «За матеріалами справи, фігуранти займалися “кришуванням” діяльності моделей в інтернет-платформах із відвертим контентом. Так, за різні суми неправомірної вигоди посадовці гарантували “підопічним” не притягнення їх до відповідальності за протиправний контент», – розповіли в спецслужбі.

У свою чергу в Офісі генпрокурора уточнили технічні деталі. Слідство зафіксувало системне “кришування” порноофісів. Це були спеціально обладнані приміщення, де здійснювалося незаконне створення, виготовлення та подальше поширення через мережу Інтернет відеопродукції еротичного та порнографічного характеру.

Умови нелегальної співпраці передбачали регулярні фінансові виплати:

  • Обов’язки поліції: Керівники управлінь мали ігнорувати правопорушення, не документувати незаконну діяльність, не проводити перевірки або завчасно попереджати про них.
  • Сума хабаря: Розмір щомісячної «абонплати» становив 20 тисяч доларів США для керівного складу регіонального підрозділу поліції.
  • Послуги посередника: Окремо 5 тисяч доларів США щомісяця отримував кур’єр.

📢 «За щомісячну неправомірну вигоду керівники поліції мали не вживати заходів реагування, не документувати правопорушення, не припиняти незаконну діяльність та завчасно попереджати про можливі перевірки. Розмір «абонплати» становив 20 тис. доларів США щомісяця для керівництва регіонального підрозділу поліції. Ще 5 тис. доларів США отримував посередник», – йдеться у повідомленні.

Роль посередника у цій схемі виконував водій одного із заступників міністра внутрішніх справ України. Використовуючи особисті зв’язки серед вищого керівного складу Національної поліції, він безпосередньо домовлявся про невтручання у роботу незаконних студій (“порноофісів”).

Перелік затриманих високопосадовців

У результаті комплексної спецоперації правоохоронці затримали ключових фігурантів схеми. До списку підозрюваних потрапили:

  • начальник Головного управління Національної поліції (ГУНП) в Івано-Франківській області;
  • заступник начальника ГУНП в Івано-Франківській області;
  • перший заступник начальника ГУНП у Тернопільській області;
  • заступник начальника ГУНП у Житомирській області;
  • водій автогосподарства Державної установи «Центр обслуговування підрозділів МВС» (посередник-кур’єр).

Під час санкціонованих обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів оперативники вилучили речові докази та великі суми готівки, ймовірно отримані злочинним шляхом.

⚖️Юридична кваліфікація та ситуація в керівництві Нацполіції

Всім затриманим особам офіційно оголошено про підозру. Справу кваліфіковано за статтею 368 Кримінального кодексу України. Вона передбачає відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Досудове розслідування наразі триває, вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Ці арешти відбулися на тлі серйозних кадрових чуток у відомстві. Зранку в середу в трьох регіональних управліннях Нацполіції пройшли масові обшуки. Одразу після цього у медіа з’явилася інформація про те, що голова Нацполіції Іван Вигівський нібито подав рапорт про відставку. Проте у пресцентрі відомства цю інформацію офіційно спростували.

👉 Також нагадаємо, що правоохоронні органи України суттєво розширили коло фігурантів у справі про масштабне хабарництво у найвищій судовій інстанції країни. Офіційні підозри оголошено трьом діючим суддям Верховного суду, а також одному судді у відставці.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Ворог здійснив понад 200 атак та запустив 5,2 тис. дронів – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

На фронті відбулось понад 60 боїв, ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Нічний повітряний удар по Україні 16 травня: робота ППО

ВАЖЛИВО

Третина боїв на трьох напрямках фронту – Генштаб оновив карти

ВІЙНА

За Єрмака внесли 140 млн грн застави

ВАЖЛИВО

Пентагон скасував розгортання бронетанкової бригади в Польщі

ПОЛІТИКА

На фронті 236 боїв, ворог наростив використання дронів – Генштаб оновив карти

ВІЙНА

У Полтавській області 17 травня зафіксували землетрус

ПОДІЇ

Лисичанська громада розвиває молодіжні, культурні та спортивні ініціативи після релокації

ЛУГАНЩИНА

Луганщина вшановує пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу

ЛУГАНЩИНА

Українська КАБ: завершено розробку першої вітчизняної керованої авіабомби

ВАЖЛИВО

Понад 200 боїв та 9 тис запущених дронів – Генштаб про ситуацію на фронті 16 травня

ВІЙНА

Київ оголосив 15 травня Днем жалоби: кількість загиблих зросла

ВАЖЛИВО

ВООЗ оприлюднила нові дані про спалах лихоманки Ебола

СУСПІЛЬСТВО

Рубіжанська громада виділила понад 800 тисяч гривень на допомогу військовим

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип