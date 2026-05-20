ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛ

Суд засудив інформаторку рф, яка шпигувала за ЗСУ в Краматорську

Денис Молотов
Суд засудив інформаторку рф, яка шпигувала за ЗСУ в Краматорську
Фото: Служба безпеки України

Завершився судовий розгляд кримінального провадження щодо збору розвідувальних даних на користь країни-агресора. За доказовою базою Служби безпеки України 15 років позбавлення волі з повною конфіскацією усього особистого майна отримала ворожа інформаторка.

Фігурантка шпигувала за підрозділами Збройних сил України та безпосередньо корегувала російські ракетні удари по Краматорській територіальній громаді. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Схема збору даних та зловживання довірою

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили всі деталі протиправної діяльності. Зловмисницею виявилася 35-річна працівниця місцевої комерційної інфраструктури — продавчиня магазину.

Суд засудив інформаторку рф, яка шпигувала за ЗСУ в Краматорську 01
Фото: Служба безпеки України

Жінка діяла за власною ініціативою та за чітким завданням окупаційних військ. Вона систематично розвідувала:

  • бойові позиції та місця постійного чи тимчасового базування Сил оборони України;
  • точне розташування мобільних блокпостів на дорогах;
  • розміщення телекомунікаційного обладнання;
  • координати споруджуваних фортифікаційних споруд ЗСУ.

Для збору інформації фігурантка використовувала своє робоче місце. Вона здійснювала приховане спостереження за військовослужбовцями, які заходили до магазину, фіксувала їх присутність у місті та ротаційні процеси конкретних підрозділів.

Крім того, продавчиня цілеспрямовано налагоджувала з українськими захисниками довірливі відносини. Під виглядом звичайних побутових розмов вона випитувала чутливу інформацію, потрібну російському командуванню. Також засуджена пішки обходила прифронтове місто, намагаючись самостійно виявити військові об’єкти та позначити їх на гугл-картах.

Залучення до співпраці та затримання

За матеріалами судової справи, жінку дистанційно залучив до співпраці бойовик незаконних збройних угруповань рф. Цей куратор наразі бере безпосередню участь у бойових діях проти України на Краматорському напрямку.

Співробітники контррозвідки СБУ викрили схему та затримали зловмисницю наприкінці минулого року безпосередньо за місцем її проживання. Під час проведення санкціонованого обшуку у квартирі вилучили мобільний телефон та комп’ютерну техніку. Експертиза виявила в гаджетах листування та інші беззаперечні докази роботи на користь ворога.

⚖️ Судовий вирок та правова кваліфікація

На підставі масиву доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав агентку винною у скоєнні злочину. Дії кваліфіковано за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Досудове розслідування здійснювали співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Процесуальне керівництво у справі забезпечувала Донецька обласна прокуратура. Засуджена відбуватиме призначене судом покарання у виді 15 років ув’язнення.

👉 Також нагадаємо, що Співробітники Служби безпеки України викрили мешканку столиці. Жінка виявилася співвласницею російського підприємства на тимчасово окупованій території Луганщини.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Нічний удар по Україні 17 травня: робота Повітряних Сил

ВАЖЛИВО

Єрмак вийшов на волю під заставу із СІЗО

ВАЖЛИВО

Українська КАБ: завершено розробку першої вітчизняної керованої авіабомби

ВАЖЛИВО

Занепад цивільної авіації вдарить по обороноздатності України – гендиректор Аерокосмічної асоціації

КОРДОН

Іран передав США оновлений план врегулювання війни – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Нічний повітряний удар по Україні 16 травня: робота ППО

ВАЖЛИВО

Понад 200 боїв та 9 тис запущених дронів – Генштаб про ситуацію на фронті 16 травня

ВІЙНА

Помер народний депутат України Степан Кубів

ВЛАДА

Сенат США просуває законопроєкт про обмеження воєнних повноважень Трампа

ПОЛІТИКА

Удар по Прилуках: рф атакувала центр міста балістичною ракетою

ВІЙНА

СБУ викрила керівників поліції трьох областей у корупції

ВАЖЛИВО

Україна повернула з полону 205 захисників: розпочато обмін «1000 на 1000»

ВАЖЛИВО

Послуги косметолога: сучасні процедури для здоров’я та краси шкіри

СУСПІЛЬСТВО

Керівник ТЦК на Прикарпатті та його підлеглі катували людей

ВАЖЛИВО

Понад 240 боїв – Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту і показав карти

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип