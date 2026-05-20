Суд засудив інформаторку рф, яка шпигувала за ЗСУ в Краматорську

Завершився судовий розгляд кримінального провадження щодо збору розвідувальних даних на користь країни-агресора. За доказовою базою Служби безпеки України 15 років позбавлення волі з повною конфіскацією усього особистого майна отримала ворожа інформаторка.

Фігурантка шпигувала за підрозділами Збройних сил України та безпосередньо корегувала російські ракетні удари по Краматорській територіальній громаді. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Схема збору даних та зловживання довірою

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили всі деталі протиправної діяльності. Зловмисницею виявилася 35-річна працівниця місцевої комерційної інфраструктури — продавчиня магазину.

Жінка діяла за власною ініціативою та за чітким завданням окупаційних військ. Вона систематично розвідувала:

бойові позиції та місця постійного чи тимчасового базування Сил оборони України;

точне розташування мобільних блокпостів на дорогах;

розміщення телекомунікаційного обладнання;

координати споруджуваних фортифікаційних споруд ЗСУ.

Для збору інформації фігурантка використовувала своє робоче місце. Вона здійснювала приховане спостереження за військовослужбовцями, які заходили до магазину, фіксувала їх присутність у місті та ротаційні процеси конкретних підрозділів.

Крім того, продавчиня цілеспрямовано налагоджувала з українськими захисниками довірливі відносини. Під виглядом звичайних побутових розмов вона випитувала чутливу інформацію, потрібну російському командуванню. Також засуджена пішки обходила прифронтове місто, намагаючись самостійно виявити військові об’єкти та позначити їх на гугл-картах.

Залучення до співпраці та затримання

За матеріалами судової справи, жінку дистанційно залучив до співпраці бойовик незаконних збройних угруповань рф. Цей куратор наразі бере безпосередню участь у бойових діях проти України на Краматорському напрямку.

Співробітники контррозвідки СБУ викрили схему та затримали зловмисницю наприкінці минулого року безпосередньо за місцем її проживання. Під час проведення санкціонованого обшуку у квартирі вилучили мобільний телефон та комп’ютерну техніку. Експертиза виявила в гаджетах листування та інші беззаперечні докази роботи на користь ворога.

⚖️ Судовий вирок та правова кваліфікація

На підставі масиву доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав агентку винною у скоєнні злочину. Дії кваліфіковано за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Досудове розслідування здійснювали співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Процесуальне керівництво у справі забезпечувала Донецька обласна прокуратура. Засуджена відбуватиме призначене судом покарання у виді 15 років ув’язнення.

👉 Також нагадаємо, що Співробітники Служби безпеки України викрили мешканку столиці. Жінка виявилася співвласницею російського підприємства на тимчасово окупованій території Луганщини.