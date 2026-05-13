Спецтрибунал проти рф: ЄС офіційно підтримав створення суду

Процес формування правового механізму для покарання за злочин агресії вийшов на новий рівень. Європейський Союз офіційно надіслав повідомлення Раді Європи про свій намір приєднатися до угоди, що передбачає створення Спеціального трибуналу. Про це у середу, 13 травня, повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга.

Позиція України та міжнародна підтримка

Українська сторона привітала цей крок, відзначивши особистий внесок топ-посадовців ЄС у просування ініціативи. Міністр висловив вдячність представникам Євросоюзу, зокрема Каї Каллас та комісару Макграту.

Андрій Сибіга також підкреслив безкомпромісність мети створення цього органу:

📢 «Критично важливим завданням є притягнути керівництво держави-агресора, а також усіх відповідальних осіб, до повної відповідальності та забезпечити правосуддя».

До Розширеної часткової угоди, яка є фундаментом майбутнього трибуналу, останнім часом приєдналася низка країн. Свою готовність підтримати ініціативу підтвердили Князівства Андорра та Монако, а згодом про аналогічний намір оголосив Кіпр.

⚖️Юридичний статус та терміни запуску

Спецтрибунал проти рф не буде національною чи гібридною інстанцією. Згідно з угодою, яку Україна та Рада Європи підписали 25 червня 2025 року, суд матиме статус повноцінного міжнародного органу. Це забезпечить йому необхідну легітимність для розгляду справ проти найвищого керівництва агресора.

Ключові етапи реалізації проєкту:

Червень 2025: Підписання базової угоди між Україною та Радою Європи.

Підписання базової угоди між Україною та Радою Європи. Травень 2026: Приєднання ЄС та нових країн-учасниць до процесу.

Приєднання ЄС та нових країн-учасниць до процесу. Очікуваний старт: Офіційний запуск роботи суду планується на 2027 рік.

В Офісі Президента зазначають, що юридична підготовка практично завершена. Зараз процес перейшов у стадію активної реалізації, де вирішуються технічні та організаційні питання функціонування майбутньої установи. Створення трибуналу має стати прецедентом у міжнародному праві, забезпечивши невідворотність покарання за розв’язання агресивної війни.

