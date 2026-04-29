Чехія приєдналась до створення Спецтрибуналу проти рф

Міжнародна коаліція, що працює над створенням механізму відповідальності за агресію проти України, продовжує зростати. Чехія офіційно стала 23-ю державою, яка підтримала Розширену часткову угоду стосовно Керівного комітету Спецтрибуналу проти рф. Про це 28 квітня повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга, підкресливши невідворотність покарання для військово-політичного керівництва кремля.

⚖️Процес створення трибуналу виходить на фінішну пряму. Остаточне політичне рішення щодо запуску структури мають ухвалити 14–15 травня 2026 року під час засідання Комітету міністрів Ради Європи, яке прийматиме Кишинів.

На відміну від дискусій про «гібридні» моделі, досягнуто згоди, що орган матиме статус міжнародної інституції. Це дозволить уникнути правових колізій щодо імунітету вищого керівництва держави-агресора.

Залученість держав

У п’ятницю, 9 травня 2025 року, у Львові відбулася ключова зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, присвячена створенню Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України. Учасники коаліції підтримали політичне рішення про запуск трибуналу.

Україна та Рада Європи заклали фундамент майбутнього суду 25 червня 2025 року, підписавши базову угоду. Відтоді до Розширеної часткової угоди щодо Керівного комітету приєдналася низка ключових партнерів:

Франція, Польща, Португалія та Ісландія. Останньою: Чеська Республіка.

Коли розпочнеться процес?

Наразі існують певні розбіжності у прогнозах щодо фактичного старту роботи органу, проте обидва сценарії вказують на найближче майбутнє:

Оптимістичний план МЗС: початок роботи вже у 2026 році .

початок роботи вже у . Прогноз Офісу Президента: офіційний запуск у 2027 році, зважаючи на складність завершення всіх юридичних процедур.

Головним завданням інституції є притягнення до відповідальності за «злочин злочинів» — акт агресії. Це дозволить судити осіб, які віддавали накази про вторгнення, навіть якщо вони не були безпосередніми виконавцями воєнних злочинів на місцях.

В Офісі Президента наголошують, що основні юридичні приготування вже завершено, і створення Спецтрибуналу перейшло до стадії практичної реалізації.