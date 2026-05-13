Візит Трампа до Пекіна: вперше з 2017 року

Президент США Дональд Трамп разом із представницькою делегацією у середу, 13 травня, розпочав офіційний візит до Китайської Народної Республіки (КНР). Літак американського лідера приземлився в міжнародному аеропорту Пекін-Шоуду, про що повідомило Центральне телебачення КНР (CCTV), передає BBC. Цей візит є першою поїздкою Трампа до Китаю з 2017 року.

В аеропорту Пекіна президента США зустрічав заступник голови КНР Хань Чжен. На льотному полі також були присутні офіційні особи: посол США в Китаї Девід Пердью та посол КНР у Вашингтоні Се Фен. Церемонія зустрічі включала почесну варту та привітання від 300 китайських підлітків.

Разом із Дональдом Трампом до Китаю прибули члени його родини — син Ерік Трамп із дружиною Ларою. Особливу увагу медіа привернув склад бізнес-делегації, до якої увійшли ключові фігури американського технологічного сектору:

Ілон Маск (керівник SpaceX та Tesla);

(керівник SpaceX та Tesla); Тім Кук (генеральний директор Apple);

(генеральний директор Apple); Дженсон Хуанг (голова Nvidia).

Порядок денний переговорів

Офіційний прийом Трампа китайським лідером Сі Цзіньпіном запланований на ранок 14 травня. Очікується, що візит триватиме до 15 травня включно. Сторони мають намір обговорити низку критичних питань, що визначають відносини двох держав.

Раніше президент США зазначав, що планує порушити теми енергетики та ситуації навколо Ірану. Також у порядку денному фігурує питання постачання американської зброї Тайваню. За інформацією ЗМІ, окремим блоком переговорів стане розвиток технологій штучного інтелекту та торговельна проблематика.

Адміністрація Білого дому прагне зберегти чинне торгове перемир’я. Основною метою є забезпечення стабільного постачання рідкісноземельних металів з Китаю. Натомість американська сторона готова розглянути питання утримання від запровадження надмірно високих мит на китайський імпорт.

1 з 5

Нагадаємо

Повернення Трампа до Пекіна відбувається на тлі його активних зовнішньополітичних заяв. Нагадаємо, що лідер США також не виключає можливості відвідати росію протягом цього року.

Щодо ситуації в Європі, Дональд Трамп неодноразово висловлював оптимізм стосовно дипломатичного врегулювання. На думку лідера США, угоди між москвою та Києвом йому зрештою вдасться досягти. Нинішні переговори у Пекіні розцінюються експертами як важливий етап у формуванні нової зовнішньої стратегії Вашингтона.