Переговорник від ЄС: в МЗС України відреагували на кандидатуру Шредера

Україна не підтримує кандидатуру Герхарда Шредера на посаду переговорника від Євросоюзу. Про це заявив голова МЗС Андрій Сибіга у Брюсселі 11 травня. Міністр виступив перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ. Про це повідомляє «Укрінформ» у понеділок, 11 травня.

Андрій Сибіга чітко окреслив ставлення Києва до пропозицій кремля. Він наголосив на неприпустимості залучення ексканцлера ФРН до процесу.

📢 «Ми таку кандидатуру однозначно не підтримуємо», – заявив Сибіга.

На думку міністра, існують інші достойні лідери для цієї ролі. Він закликав шукати кандидатів, які дійсно представлятимуть інтереси миру.

Раніше глава кремля висловив власні побажання щодо формату переговорів. Диктатор путін хоче бачити представником ЄС особу, лояльну до росії. Він назвав Герхарда Шредера ідеальним кандидатом для цієї функції.

Ексканцлер Німеччини є давнім другом путіна. Також він очолював раду директорів компанії Nord Stream 2 AG. В інтерв’ю путін зазначив, що переговорник не повинен говорити «гидоти» про рф.

Реакція Європейського Союзу та Берліна

Ініціатива кремля не знайшла підтримки серед європейських лідерів. Офіційний Берлін висловив невдоволення ідеєю призначення Шредера представником ЄС.

Висока представниця Євросоюзу Кая Каллас також виступила проти. Вона вважає, що колишній канцлер не може бути об’єктивним переговорником. Його тісні зв’язки з російським керівництвом унеможливлюють таку роль.

Зараз Андрій Сибіга проводить насичений робочий день у столиці Бельгії. Він бере участь у важливих заходах по лінії ЄС та НАТО.

Крім того, міністр долучився до засідання міжнародної коаліції. Головною темою зустрічі є повернення викрадених українських дітей.

