Підтримка військових Кремінщини: на потреби громади спрямували ще 440 тисяч гривень

Денис Молотов
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 06.05.2026

У Кремінській громаді продовжують реалізацію програми соціальної підтримки Захисників та їхніх родин. Наразі стало відомо про черговий етап виплат. Загальна сума спрямованих коштів склала 440 000 гривень. Цю фінансову допомогу вже одержали 13 заявників. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

✅ Місцева влада деталізувала напрямки, за якими розподілили бюджетні кошти. Найбільшу частку фінансування спрямували на медичні потреби. Зокрема, двоє отримувачів отримали 180 000 гривень на лікування.

✅ Окрему увагу приділили підтримці родин загиблих Героїв. Сім’ї військовослужбовця виділили 50 000 гривень на поховання. Також 60 000 гривень було спрямовано на облаштування пам’ятного знаку, що є частиною заходів із вшанування пам’яті Захисників.

Допомога дітям та новобранцям у 2026 році
Підтримка військових Кремінщини охоплює також і соціальні потреби діючих бійців. Програма передбачає регулярні виплати на виховання дітей:

  • П’ятеро діючих військовослужбовців, які мають дітей віком до 17 років, отримали загалом по 30 000 гривень (згідно з регламентом, на кожну дитину виплачується по 5 000 гривень за 6 місяців).

Окрім цього, громада стимулює мешканців, які приєдналися до лав Збройних Сил нещодавно. Чотирьом мешканцям громади, які були мобілізовані у 2026 році, виплатили допомогу на загальну суму 120 000 гривень.

Як отримати консультацію

Процес надання допомоги є безперервним. Жителі громади, які мають право на виплати або потребують уточнення переліку документів, можуть звертатися за роз’ясненнями до фахівців.

☎️Для отримання детальної консультації працює “гаряча лінія” за номером:

  • 099-091-91-16

Громада продовжує виконувати свої зобов’язання перед оборонцями. Така підтримка військових Кремінщини є пріоритетним напрямком роботи місцевої адміністрації в умовах воєнного стану.

