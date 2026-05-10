«Пліч-о-пліч»: Красноріченська громада робить ставку на молодь як рушій відновлення

Красноріченська селищна військова адміністрація (СВА) активно залучає молодь до розвитку громади в умовах релокації. Через міжнародні та міжгромадські проєкти, навчання та культурні ініціативи молодь стає ключовим елементом збереження ідентичності та підготовки до майбутнього відновлення Луганщини. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Красноріченська громада обирає молодь головним каталізатором змін. Замість простої адаптації у нових умовах тут створюють середовище, де молодь генерує ідеї, будує нові зв’язки та бере відповідальність за майбутнє.

Начальник Красноріченської СВА Михайло Хуторянський переконаний, що інтеграція в приймаючі громади — це не просто виживання, а можливість сформувати нову якість життя та міцні міжрегіональні зв’язки.

📢 «І дуже важливо, що молодь у цьому процесі не губиться, а навпаки – стає його рушійною силою. Вона генерує ідеї, об’єднує громади і бере відповідальність за майбутнє», — наголошує він.

🌐 Міжгромадські проєкти та житлові ініціативи

Одним із ключових напрямків стала співпраця зі Студениківською громадою Київської області та Нижньодуванською громадою в межах проєкту «Connect Youth UA: Європейський вектор». Бюджет ініціативи становить 1 100 000 грн.

Його мета — об’єднати молодь релокованих і приймаючих громад через навчання, діалог та спільні проєкти, щоб зменшити розрив між кількістю молоді та її реальною участю в житті територій і створення інклюзивних механізмів залучення.

Паралельно тривають переговори зі Студениківською громадою щодо спільного будівництва житла для ВПО. Це стратегічний напрям, адже стабільне житло залишається одним із головних факторів успішної інтеграції.

📢 «Ми працюємо над тим, щоб створити не тимчасові рішення, а повноцінні умови для життя і розвитку людей у приймаючих громадах», — підкреслює Михайло Хуторянський.

Важливим кроком стали також два мінігранти, подані до Українсько-Данського молодіжного дому. Проєкт «Ідеї сильніші за обставини» передбачає онлайн-навчання з написання грантів і дає молоді практичні інструменти для залучення ресурсів. Проєкт «Голос вільної молоді» спрямований на створення медіаконтенту та розвиток громадянської активності.

📚 Освіта, лідерство та збереження пам’яті

Громада також активно працює над професійним розвитком молодіжних працівників. На Луганщині зараз лише чотири сертифіковані спеціалісти з роботи з молоддю. Щоб виправити ситуацію, Красноріченська СВА разом з управлінням молоді та спорту Луганської ОДА та ГО «Дієва громада» подала проєкт на проведення сертифікаційного тренінгу.

Серед важливих ініціатив:

Проєкт «Ідеї сильніші за обставини» — навчання написанню грантів;

Проєкт «Голос вільної молоді» — розвиток медіаграмотності та громадянської активності;

Проєкт «Пам’ять громади: історії, що об’єднують» — створення онлайн-архіву для збереження історичної пам’яті.

Крім того, реалізується міжрегіональний проєкт «Синергія молоді» з офлайн-заходами у Луцьку та Івано-Франківську, спрямований на розвиток лідерства та адаптацію.

Важливо

Красноріченська громада залучає модель, де молодь — це не просто демографічна група, а стратегічний ресурс. Через системну роботу з партнерствами, освітою та збереженням ідентичності громада не лише підтримує людей у релокації, а й активно готує ґрунт для майбутнього повернення та відновлення.

Нагадаємо