Андрій Рубель очолив поліцію Київської області

Голова Нацполіції Іван Вигівський представив нового керівника поліції Київщини. Ним став Андрій Рубель. Офіційне представлення відбулося у вівторок, 12 травня. Про це повідомила пресслужба відомства.

Іван Вигівський подякував Анатолію Щадилу за роботу в регіоні. Він також окреслив головні цілі для нового керівника. Робота поліції Київщини базуватиметься на кількох напрямках.

Ключові завдання відомства:

Забезпечення безпеки мешканців області.

Оперативне реагування на всі види злочинів.

Документування воєнних злочинів російської армії.

Ефективна протидія диверсійним групам.

Тісна взаємодія з місцевими громадами.

Нові призначення відбуваються на тлі посилення заходів безпеки. Це пов’язано з нещодавнім терактом у Києві 18 квітня. Серед скандалів, що супроводжували цей інцидент – неналежна реакція патрульних поліцейських, що втекли з місця події.

ℹ️ Біографічна довідка та досвід Андрія Рубеля

Андрій Рубель має понад 20 років стажу в правоохоронних органах. Він працював у підрозділах поліції Києва та Київської області, ГУБОЗ МВС. Також обіймав посади у Департаменті карного розшуку.

Основні етапи кар’єри:

Служба в ГУБОЗ МВС та підрозділах внутрішньої безпеки.

Керівництво поліцією Харківської області у 2020–2021 роках.

Очолення Департаменту стратегічних розслідувань НПУ з жовтня 2022 року.

З посади голови ДСР Рубель був звільнений 28 квітня 2026 року. Тепер він відповідатиме за безпекову ситуацію в столичному регіоні.

Призначення спрямоване на зміцнення правопорядку та покращення реагування поліції.

