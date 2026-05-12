Андрій Рубель очолив поліцію Київської області

Голова Нацполіції Іван Вигівський представив нового керівника поліції Київщини. Ним став Андрій Рубель. Офіційне представлення відбулося у вівторок, 12 травня. Про це повідомила пресслужба відомства.
Іван Вигівський подякував Анатолію Щадилу за роботу в регіоні. Він також окреслив головні цілі для нового керівника. Робота поліції Київщини базуватиметься на кількох напрямках.
Ключові завдання відомства:
- Забезпечення безпеки мешканців області.
- Оперативне реагування на всі види злочинів.
- Документування воєнних злочинів російської армії.
- Ефективна протидія диверсійним групам.
- Тісна взаємодія з місцевими громадами.
Нові призначення відбуваються на тлі посилення заходів безпеки. Це пов’язано з нещодавнім терактом у Києві 18 квітня. Серед скандалів, що супроводжували цей інцидент – неналежна реакція патрульних поліцейських, що втекли з місця події.
ℹ️ Біографічна довідка та досвід Андрія Рубеля
Андрій Рубель має понад 20 років стажу в правоохоронних органах. Він працював у підрозділах поліції Києва та Київської області, ГУБОЗ МВС. Також обіймав посади у Департаменті карного розшуку.
Основні етапи кар’єри:
- Служба в ГУБОЗ МВС та підрозділах внутрішньої безпеки.
- Керівництво поліцією Харківської області у 2020–2021 роках.
- Очолення Департаменту стратегічних розслідувань НПУ з жовтня 2022 року.
З посади голови ДСР Рубель був звільнений 28 квітня 2026 року. Тепер він відповідатиме за безпекову ситуацію в столичному регіоні.
Призначення спрямоване на зміцнення правопорядку та покращення реагування поліції.
👉 Також нагадаємо, що Керівник Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, генерал Євгеній Жуков, відомий за позивним «Маршал», офіційно заявив про відставку. Рішення було оприлюднене на пресконференції, присвяченій розслідуванню масової стрілянини в Голосіївському районі столиці.