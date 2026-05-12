Андрій Рубель очолив поліцію Київської області

Фото: Андрій Рубель - новий очільник поліцій Київської області / ГУНП в Київській області / 12.05.2026

Голова Нацполіції Іван Вигівський представив нового керівника поліції Київщини. Ним став Андрій Рубель. Офіційне представлення відбулося у вівторок, 12 травня. Про це повідомила пресслужба відомства.

Іван Вигівський подякував Анатолію Щадилу за роботу в регіоні. Він також окреслив головні цілі для нового керівника. Робота поліції Київщини базуватиметься на кількох напрямках.

Ключові завдання відомства:

  • Забезпечення безпеки мешканців області.
  • Оперативне реагування на всі види злочинів.
  • Документування воєнних злочинів російської армії.
  • Ефективна протидія диверсійним групам.
  • Тісна взаємодія з місцевими громадами.

Нові призначення відбуваються на тлі посилення заходів безпеки. Це пов’язано з нещодавнім терактом у Києві 18 квітня. Серед скандалів, що супроводжували цей інцидент – неналежна реакція патрульних поліцейських, що втекли з місця події.

ℹ️ Біографічна довідка та досвід Андрія Рубеля

Андрій Рубель має понад 20 років стажу в правоохоронних органах. Він працював у підрозділах поліції Києва та Київської області, ГУБОЗ МВС. Також обіймав посади у Департаменті карного розшуку.

Основні етапи кар’єри:

  • Служба в ГУБОЗ МВС та підрозділах внутрішньої безпеки.
  • Керівництво поліцією Харківської області у 2020–2021 роках.
  • Очолення Департаменту стратегічних розслідувань НПУ з жовтня 2022 року.

З посади голови ДСР Рубель був звільнений 28 квітня 2026 року. Тепер він відповідатиме за безпекову ситуацію в столичному регіоні.

Призначення спрямоване на зміцнення правопорядку та покращення реагування поліції.

👉 Також нагадаємо, що Керівник Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, генерал Євгеній Жуков, відомий за позивним «Маршал», офіційно заявив про відставку. Рішення було оприлюднене на пресконференції, присвяченій розслідуванню масової стрілянини в Голосіївському районі столиці.

