На Миколаївщині військовий розстріляв товаришів по службі

На Миколаївщині правоохоронці розслідують обставини надзвичайної події у військовій частині. Військовослужбовця затримали за підозрою у вбивстві двох товаришів по службі, яке сталося під час конфлікту. Про це у середу, 13 травня, повідомила Національна поліція України.

Повідомлення про смертельні вогнепальні поранення двох чоловіків надійшло до відділення поліції № 4 Миколаївського районного управління напередодні вночі. Трагедія сталася безпосередньо на місці несення служби.

За даними правоохоронців, увечері 11 травня троє військовослужбовців віком 35, 38 та 58 років перебували на службі. Слідчі та криміналісти, які працювали на місці події, відновили хронологію подій.

У Нацполіції офіційно прокоментували причини трагедії:

📢 «Під час спільного вживання алкоголю між чоловіками виник конфлікт. У ході сварки нападник взяв до рук закріплену за ним автоматичну зброю та здійснив постріли у бік товаришів по службі. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілі загинули на місці. З місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину – автомат АК-74, стріляні гільзи та направили на експертне дослідження».

⚖️ Правова кваліфікація та затримання

Підозрюваним є 35-річний солдат. Його було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські вже повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого пунктом 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство двох осіб).

Санкція цієї статті передбачає суворе покарання:

позбавлення волі на строк від 15 років;

або довічне ув’язнення.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх деталей інциденту. Вилучену зброю та речові докази передано на відповідні експертизи.

Подібні випадки в Україні

Це не перший випадок застосування табельної зброї проти товаришів по службі за останній час. Раніше схожа трагедія сталася у Чернігівській області на одному з полігонів. Там курсант розстріляв з автоматичної зброї двох військових. Правоохоронці тоді також затримали підозрюваного, наразі триває розслідування.

