«Їхній парад тепер залежить від нас»: Зеленський анонсував дзеркальну відповідь росіянам

У середу ввечері, 6 травня 2026 року, шостий президент України В.О. Зеленський виступив із відеозверненням, у якому констатував повне ігнорування росією пропозиції про припинення вогню. Глава держави наголосив, що Україна переходить до формату дзеркальних дій у відповідь на безперервний терор.

За словами Зеленського, доба, яка мала стати початком деескалації, перетворилася на черговий марафон обстрілів. Окупаційна російська армія не припинила жодного виду воєнної активності.

Області, що опинилися під вогнем протягом 6 травня:

Донеччина та Харківщина (постійні штурми та авіаудари). Північ: Сумщина (трагедія в дитсадку) та Чернігівщина.

Сумщина (трагедія в дитсадку) та Чернігівщина. Центр та Південь: Дніпровщина, Запоріжжя та Херсон.

📢 «По сьогоднішньому дню ми бачимо, що росія відповіла на цю нашу пропозицію припинення вогню тільки новими ударами, новими атаками. Сьогодні фактично весь день, фактично щогодини з різних наших областей повідомлення про удари. Донеччина, Харківщина, Дніпровщина, Суми, область Сумська, Чернігівщина, Запоріжжя, Херсон. Жоден із видів своєї воєнної активності росія не зупинила. На жаль, не зупинила», — зазначив Володимир Зеленський.

Сигнал для «однієї особи в москві»

Шостий глава держави зауважив, що Україна надала чіткий дипломатичний коридор для узгодження деталей тиші, проте кремль обрав шлях війни заради проведення внутрішніх пропагандистських заходів.

📢 «росія отримала від нас чітку пропозицію щодо тиші та дипломатії і знає, як зв’язатися з Україною або з партнерами, щоб узгодити деталі. Якщо ж ту одну особу в москві, яка не може жити без війни, цікавить тільки один парад і більше нічого, то це інша справа», – додав Зеленський.

Ключові тези звернення:

Парад як заручник війни: Зеленський іронічно зауважив, що росія довела ситуацію до абсурду, коли безпека їхнього головного параду тепер безпосередньо залежить від дій України. Дзеркальність: Україна діятиме відповідно до ситуації. Рішення про «цілком справедливі відповіді» на наступну добу будуть ухвалені за результатами аналізу нічних подій. Готовність до миру: Глава держави підтвердив, що Україна прагне гідного завершення війни, але не за рахунок односторонніх поступок під вогнем.

📢 «росія довоювалася до того, що і їхній головний парад уже залежить від нас. І це чіткий сигнал: треба завершувати. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною», – заявив Зеленський.

