Швеція стане співзасновником спецтрибуналу проти рф

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Швеція підтвердила намір долучитися до угоди про створення спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії рф проти України. Про це повідомила міністерка закордонних справ країни Марія Мальмер Стенергард у соцмережі Х (колишній Twitter).

📢 «Швеція підтвердила свій намір приєднатися до Угоди про Спеціальний трибунал з розслідування злочину агресії проти України», — написала вона.

Фото: міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард.

Стенергард наголосила, що цей крок наближає створення трибуналу, одним із засновників якого стане Швеція.

📢 «Ми маємо забезпечити відповідальність за злочини рф проти України», — додала очільниця МЗС.

⚖️ Створення спецтрибуналу

У п’ятницю, 9 травня 2025 року, у Львові відбулася ключова зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, присвячена створенню спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України. 25 червня 2025 року Україна та Рада Європи підписали угоду про створення спеціального трибуналу проти росії. Передбачається, що він матиме статус міжнародного органу, а не гібридної чи національної інституції.

У січні 2026 року міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що угода щодо створення трибуналу майже завершена. За його словами, документ залишалося схвалити на рівні Ради міністрів країн Ради Європи.

