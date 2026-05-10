Дрон рф поцілив у авто ДСНС на Дніпропетровщині

Сьогодні вранці у Мирівській громаді Нікопольського району російські війська атакували автомобіль ДСНС. Рятувальники прямували до одного з населених пунктів для надання допомоги місцевому населенню. Ворог здійснив цілеспрямований удар по службовому транспорту за допомогою безпілотника. Про це повідомила пресслужба ДСНС у неділю, 10 травня.

Внаслідок вибуху травмувався 23-річний водій пожежно-рятувального автомобіля. Постраждалого працівника служби порятунку терміново направили до лікарні. У ДСНС підтвердили навмисний характер атаки на фахівців під час виконання ними обов’язків.

📢 «Сьогодні вранці рятувальники виїхали до одного з населених пунктів Мирівської громади Нікопольського району, аби надати допомогу місцевому населенню. Під час слідування до місця російські війська цілеспрямовано атакували пожежно-рятувальний автомобіль», – йдеться у повідомленні.

Цей інцидент став черговим випадком терору проти цивільних служб у регіоні. Напередодні стало відомо про поранення трирічної дитини через дронові удари на Дніпропетровщині.

Робота ППО та загальна ситуація в Україні

Ніч проти 10 травня відзначилася новою атакою безпілотників на територію України. За даними військових, противник випустив загалом 27 ударних дронів.

Підрозділи протиповітряної оборони успішно ліквідували всі повітряні цілі ворога. Офіційні джерела підтвердили відсутність влучань унаслідок цієї нічної атаки.

Попри успішну роботу захисників неба, прикордонні та прифронтові громади залишаються під загрозою тактичних БпЛА. Правоохоронці продовжують фіксувати наслідки воєнних злочинів проти співробітників екстрених служб.

👉 Також нагадаємо, що загалом протягом минулої доби на фронті зафіксовано 147 бойових зіткнень. Ворог застосував 7704 дронів-камікадзе та здійснив 2021 обстріл