ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Дрон рф поцілив у авто ДСНС на Дніпропетровщині

Денис Молотов
Дрон рф поцілив у авто ДСНС на Дніпропетровщині 01
Фото: наслідки російської атаки на рятувальників ДСНС у Дніпропетровській області / 10.05.2026

Сьогодні вранці у Мирівській громаді Нікопольського району російські війська атакували автомобіль ДСНС. Рятувальники прямували до одного з населених пунктів для надання допомоги місцевому населенню. Ворог здійснив цілеспрямований удар по службовому транспорту за допомогою безпілотника. Про це повідомила пресслужба ДСНС у неділю, 10 травня.

Внаслідок вибуху травмувався 23-річний водій пожежно-рятувального автомобіля. Постраждалого працівника служби порятунку терміново направили до лікарні. У ДСНС підтвердили навмисний характер атаки на фахівців під час виконання ними обов’язків.

📢 «Сьогодні вранці рятувальники виїхали до одного з населених пунктів Мирівської громади Нікопольського району, аби надати допомогу місцевому населенню. Під час слідування до місця російські війська цілеспрямовано атакували пожежно-рятувальний автомобіль», – йдеться у повідомленні.

Цей інцидент став черговим випадком терору проти цивільних служб у регіоні. Напередодні стало відомо про поранення трирічної дитини через дронові удари на Дніпропетровщині.

Робота ППО та загальна ситуація в Україні

Ніч проти 10 травня відзначилася новою атакою безпілотників на територію України. За даними військових, противник випустив загалом 27 ударних дронів.

Підрозділи протиповітряної оборони успішно ліквідували всі повітряні цілі ворога. Офіційні джерела підтвердили відсутність влучань унаслідок цієї нічної атаки.

Попри успішну роботу захисників неба, прикордонні та прифронтові громади залишаються під загрозою тактичних БпЛА. Правоохоронці продовжують фіксувати наслідки воєнних злочинів проти співробітників екстрених служб.

👉 Також нагадаємо, що загалом протягом минулої доби на фронті зафіксовано 147 бойових зіткнень. Ворог застосував 7704 дронів-камікадзе та здійснив 2021 обстріл

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Удар у “серце путінізму” – чи атакуватиме Україна москву 9 травня

ПОДІЇ

Мілівська та Ромоданівська громади підписали меморандум про партнерство

ЛУГАНЩИНА

Марківська та Дмитрівська громади вшанували пам’ять жертв Другої світової війни

ЛУГАНЩИНА

Удар по Краматорську: рф скинула авіабомби на центр міста, є численні жертви

ВАЖЛИВО

Стрічка норійна: як вибрати під зерно, комбікорм, цемент і сипучі продукти

СУСПІЛЬСТВО

рф атакувала дитсадок у Сумах та розстріляла авто з цивільними

ВАЖЛИВО

Шмигаль зустрівся з прем’єром Фінляндії для обговорення відбудови енергосистеми

ВЛАДА

Лубінець вимагає заборонити маски та балаклави у ТЦК

ВАЖЛИВО

У Франції затримали одного з катів незаконної донецької тюрми “Ізоляція” – Генпрокурор

ПОДІЇ

Переговори з рф: Рубіо назвав умови для посередництва США у війні

ПОЛІТИКА

Побиття підлітка працівниками ТЦК: поліція розслідує інцидент на Рівненщині

КРИМІНАЛ

Стрілянина в Міжгір’ї: військові відкрили вогонь під час штурму ТЦК

СУСПІЛЬСТВО

На Чернігівщині дрони рф вбили батька та сина на підприємстві

ВІЙНА

Ворожий удар дрона по центру Чернігова

ВАЖЛИВО

Олексій Харченко відвідав «Айдар» та передав техніку на передову

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип