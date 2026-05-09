Обмін полоненими: путін заявив про відсутність ініціатив від України

Диктатор на росії володимир путін під час пресконференції 9 травня зробив заяву щодо переговорного процесу з Україною. За його словами, російська сторона нібито не отримувала жодних пропозицій стосовно обміну військовополоненими. Про це повідомляють російські медіа.

Диктатор путін наголосив на відсутності дипломатичних кроків з боку офіційного Києва у цьому питанні. Він зазначив, що росія готова розглядати ініціативи, проте їх досі немає.

📢 «Жодних пропозицій досі до нас, на жаль, не надходило», – зазначив господар кремля.

Ця заява пролунала попри те, що раніше росія офіційно погодилася на ініціативу президента США Дональда Трампа. План передбачав триденне перемир’я з 9 по 11 травня. Ключовою частиною домовленостей мав стати обмін полоненими у форматі «тисяча на тисячу».

Підтвердження домовленостей з боку адміністрації рф

Раніше помічник глави рф юрій ушаков підтвердив згоду москви на пропозиції американської сторони. Він зазначав, що відповідні вказівки надійшли безпосередньо від Путіна.

📢 «За дорученням володимира путіна підтверджую прийнятність для російської сторони щойно запропонованої президентом США Дональдом Трампом ініціативи, що стосується перемир’я для обміну між росією та Україною військовополоненими», – заявив Ушаков.

За словами помічника російського диктатора, домовленість була досягнута під час телефонних контактів з адміністрацією США. Представники Вашингтона у цьому процесі виконували роль посередників та перебували на зв’язку з Києвом.

Дії української сторони та міжнародний контекст

Шостий президент України В.О. Зеленський ще 8 травня офіційно підтвердив запровадження режиму тиші. Глава держави анонсував звільнення військових за формулою «1000 на 1000».

Також Зеленський підписав спеціальний указ. Документ дозволив проведення параду в москві 9 травня. На час заходу українська сторона виключила координати Красної площі з планів вогневого ураження.

Запроваджене за підтримки Дональда Трампа “перемир’я” продовжує формально діяти. Проте останні заяви керівництва рф вносять невизначеність у терміни проведення обміну.