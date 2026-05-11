«Пліч-о-пліч»: Айдарська громада будує мережу партнерств без бюджетних витрат

Айдарська селищна військова адміністрація (СВА) за короткий час уклала шість меморандумів про співпрацю з громадами Західної України в межах проєкту «Пліч-о-пліч». Громада активно розвиває освітню, культурну та управлінську взаємодію, зберігаючи ідентичність і професіоналізм у релокації. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Айдарська громада на Луганщині демонструє ефективну модель міжрегіонального партнерства. Менше ніж за рік після приєднання до проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» вона уклала шість меморандумів і запустила системну співпрацю з громадами п’яти західних областей.

Для Айдарської СВА підписання меморандумів стало не формальністю, а інструментом збереження громади як єдиного професійного й людського організму в умовах релокації.

📢 «Громада – це не стіни, а люди. І якщо наші вчителі, соціальні працівники, управлінці залишаться без взаємодії та розвитку – ми втратимо той потенціал, який формували роками», — наголошує начальник Айдарської СВА Микола Старцев.

▶️ Освіта та культура як основа партнерства

Одним із найглибших рівнів співпраці стала взаємодія з Дунаєвецькою громадою на Хмельниччині. Після установчих нарад у грудні 2025 року педагоги Айдарського ліцею №1 та Рахнівської гімназії провели кілька спільних зустрічей. Разом із Центром професійного розвитку вони детально опрацювали новий професійний стандарт вчителя.

Крім того, між краєзнавчими музеями громад запущено проєкт «Культурний код: Слобожанський затишок & Подільський стиль», у межах якого вивчають паралелі в регіональних ідентичностях.

Не менш плідною є співпраця зі Жидачівською громадою на Львівщині, яка триває ще з 2016 року. У межах «Пліч-о-пліч» вона отримала нове дихання: делегація Айдарської громади відвідала партнера, вивчила досвід роботи бібліотек, шкіл та закладів мистецтв. У січні та березні 2026 року відбулися спільні культурні заходи, зокрема діалог «Культурна Соборність» та поетична зустріч «Поезія війни й надії» за участі українських захисників.

🌍 Стратегічні напрямки

🔹 З Печеніжинською громадою на Івано-Франківщині акцент зроблено на обміні управлінським досвідом і патріотичному вихованні.

🔹 Зі Смідинською громадою на Волині налагоджено пряму співпрацю між ліцеями. У лютому пройшла перша установча зустріч педагогічних колективів Айдарського ліцею №1 та Смідинського ліцею.

Меморандум із волинськими партнерами розрахований до 2030 року — це свідчить про довгострокові плани.

❗Важливо, що всі ці ініціативи реалізовано без додаткового навантаження на бюджет Айдарської громади.

Підсумок

Микола Старцев підкреслює:

«Найголовніше – це те, що ми перестали бути «окремими». Ми інтегровані у загальнонаціональні процеси. Налагоджено сталі комунікаційні канали: від директорів шкіл до керівників. Завдяки проєкту «Пліч-о-пліч» ми сформували спроможну модель партнерства, де громада-форпост отримує підтримку, а партнерська громада – унікальний досвід стійкості луганців. Це і є справжня згуртованість».

Досвід Айдарської громади доводить як системна галузева взаємодія, без додаткових бюджетних витрат і навіть у складних умовах релокації, дозволяє не тільки зберегти професійний потенціал та ідентичність, а й ефективно інтегруватися в загальнонаціональний контекст.

