ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Звернення Олексія Харченка до Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років

Денис Молотов
Звернення Олексія Харченка до Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Луганська ОВА / 08.05.2026

Україна вшановує День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років — дату, що сьогодні набула для Луганщини особливого, трагічного та водночас героїчного змісту. На тлі сучасної російської агресії історія вісімдесятирічної давнини перестала бути лише сторінкою у підручнику, ставши прямим відображенням сьогодення. Начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко наголошує: нинішні захисники України є прямими спадкоємцями звитяги своїх дідів, які вистояли у боротьбі з нацизмом. Регіон, що першим зустрів окупанта у 2014 та 2022 роках, продовжує тримати стрій у складі Сил оборони, доводячи, що справедливість завжди перемагає загарбника.

День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років – це нагадування, що найкривавіший в історії злочин проти людяності розпочався через змову двох тоталітарних режимів, нацистського та радянського, і мав на меті  окупацію сусідніх європейських держав.

Усе це, а також мовчазне небажання найпотужніших світових гравців чинити спротив агресорам, ототожнює її із сучасною російсько-українською війною.

Сьогодні ми звертаємося до нашої спільної пам’яті, аби вшанувати кожного, хто боровся проти нацизму та переміг.

Тоді з понад 200 тисяч мешканців Луганської області пішли на фронт. 395-ту стрілецьку дивізію було сформовано з шахтарів Донбасу.

214 луганців були удостоєні найвищих державних нагород за свій подвиг у Другій світовій.

Окупація Луганщини нацистами тривала з липня 1942-го до 4 вересня 1943-го року. За цей час було вбито близько 100 тисяч та вивезено до Німеччини майже 70 тисяч жителів області.

Через 80 років від тих подій наші міста та села знову окуповані нацистами, але тепер вже російськими.

На жаль, у 2014-му світ не зрозумів, що повномасштабна війна вже почалась…

Луганщина першою зустріла ворога. Тисячі мирних людей, стали до зброї, долучившись до лав добровольчих формувань та ТрО.

Наразі, вже у складі Сил оборони, діють підрозділи, сформовані з наших земляків: 24-й окремий штурмовий полк «Айдар»; 53-я ОМБр; 111-та бригада ТрО; 18-та  Слов’янська бригада НГУ та Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».

Десятки уродженців області отримали звання «Герой України» за захист своєї країни, в тому числі – посмертно.

Сьогодні ми схиляємо голови перед їхнім подвигом та звитягою їхніх дідів, які вистояли у роки Другої світової війни. Та висловлюємо безмежну вдячність сучасним Захисникам і Захисницям України.

Ми вистояли й довели свою спроможність протистояти російській агресії і перемагати московитів, попри їх чисельну перевагу.

Сьогодні Україна ефективно стримує противника завдяки зусиллям на військовому, дипломатичному, інформаційному фронтах, а також потужній міжнародній допомозі.

Ми упевнені: той, на чиєму боці справедливість, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Пам’ять про страшну ціну, яку заплатив український народ за перемогу над нацизмом у Другій світовій, робить нас сильнішими.

Слава Україні! Героям Слава!

Начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій ХАРЧЕНКО

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На Дніпропетровщині розпочався суд над бійцями «Вовків Да Вінчі»

ВАЖЛИВО

США погодили мільярдні продажі зброї для Близького Сходу

ВАЖЛИВО

Трагедія в Сумах: кількість загиблих у дитсадку зросла

ВАЖЛИВО

У Харкові затримали чоловіка, який підпалював військові авто ЗСУ

КРИМІНАЛ

рф здійснила понад 1800 порушень «режиму тиші» за перші 10 годин

ВАЖЛИВО

Підтримка військових Кремінщини: на потреби громади спрямували ще 440 тисяч гривень

ЛУГАНЩИНА

У Херсоні дрони рф атакували авто з робітниками та «швидку»

ВАЖЛИВО

Стрілянина в Запоріжжі: військовослужбовець поранив підлітка та чоловіка

КРИМІНАЛ

Боїв на фронті за добу побільшало на чверть – карта від Генштабу за напрямками

ПОДІЇ

У Дніпрі зросла кількість поранених працівників ТЦК

КРИМІНАЛ

Атака Дніпра: є загиблий та десятки поранених

ВАЖЛИВО

Ворог здійснив понад 110 атак та запустив 6 тис. дронів – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

Канада зробила внесок в PURL: $200 млн на озброєння для України

ВЛАДА

Обстріл Запоріжжя: кількість поранених зросла, постраждали діти

ВІЙНА

Ворог застосував 5,6 тисяч дронів-камікадзе та провів 120 атак – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип