Звернення Олексія Харченка до Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років

Україна вшановує День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років — дату, що сьогодні набула для Луганщини особливого, трагічного та водночас героїчного змісту. На тлі сучасної російської агресії історія вісімдесятирічної давнини перестала бути лише сторінкою у підручнику, ставши прямим відображенням сьогодення. Начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко наголошує: нинішні захисники України є прямими спадкоємцями звитяги своїх дідів, які вистояли у боротьбі з нацизмом. Регіон, що першим зустрів окупанта у 2014 та 2022 роках, продовжує тримати стрій у складі Сил оборони, доводячи, що справедливість завжди перемагає загарбника.

День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років – це нагадування, що найкривавіший в історії злочин проти людяності розпочався через змову двох тоталітарних режимів, нацистського та радянського, і мав на меті окупацію сусідніх європейських держав.

Усе це, а також мовчазне небажання найпотужніших світових гравців чинити спротив агресорам, ототожнює її із сучасною російсько-українською війною.

Сьогодні ми звертаємося до нашої спільної пам’яті, аби вшанувати кожного, хто боровся проти нацизму та переміг.

Тоді з понад 200 тисяч мешканців Луганської області пішли на фронт. 395-ту стрілецьку дивізію було сформовано з шахтарів Донбасу.

214 луганців були удостоєні найвищих державних нагород за свій подвиг у Другій світовій.

Окупація Луганщини нацистами тривала з липня 1942-го до 4 вересня 1943-го року. За цей час було вбито близько 100 тисяч та вивезено до Німеччини майже 70 тисяч жителів області.

Через 80 років від тих подій наші міста та села знову окуповані нацистами, але тепер вже російськими.

На жаль, у 2014-му світ не зрозумів, що повномасштабна війна вже почалась…

Луганщина першою зустріла ворога. Тисячі мирних людей, стали до зброї, долучившись до лав добровольчих формувань та ТрО.

Наразі, вже у складі Сил оборони, діють підрозділи, сформовані з наших земляків: 24-й окремий штурмовий полк «Айдар»; 53-я ОМБр; 111-та бригада ТрО; 18-та Слов’янська бригада НГУ та Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».

Десятки уродженців області отримали звання «Герой України» за захист своєї країни, в тому числі – посмертно.

Сьогодні ми схиляємо голови перед їхнім подвигом та звитягою їхніх дідів, які вистояли у роки Другої світової війни. Та висловлюємо безмежну вдячність сучасним Захисникам і Захисницям України.

Ми вистояли й довели свою спроможність протистояти російській агресії і перемагати московитів, попри їх чисельну перевагу.

Сьогодні Україна ефективно стримує противника завдяки зусиллям на військовому, дипломатичному, інформаційному фронтах, а також потужній міжнародній допомозі.

Ми упевнені: той, на чиєму боці справедливість, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Пам’ять про страшну ціну, яку заплатив український народ за перемогу над нацизмом у Другій світовій, робить нас сильнішими.

Слава Україні! Героям Слава!

Начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій ХАРЧЕНКО