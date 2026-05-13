ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛ

У Одесі затримали майора ЗСУ за вимагання хабаря

Денис Молотов
У Одесі затримали майора ЗСУ за вимагання хабаря
Фото: Офіс генерального прокурора / 13.05.2026

В Одесі викрили черговий корупційний епізод у тилу ЗСУ. Майор — начальник продовольчого складу одного з центрів забезпечення — вимагав хабар від компанії-постачальника продуктів харчування для військових. По це повідомив Офіс генпрокурора в середу, 13 травня.

За даними слідства, посадовець штучно створював перешкоди під час приймання першої партії добових польових наборів. Він затягував процедури, ініціював додаткові перевірки, не передбачені контрактом, і блокував підписання необхідних документів.

Згодом майор прямо висунув вимогу — 100 тисяч гривень «за безперешкодне» виконання договору надалі. Його затримали 8 травня одразу після отримання неправомірної вигоди.

За державним контрактом вартістю понад 50 мільйонів гривень на постачання продуктів до військової частини, фігурант відповідав за контроль якості та оформлення приймання товару.

📢 «Йдеться про державний контракт із Державним оператором тилу на понад 50 млн грн. Компанія мала поставити продукцію до військової частини, а підозрюваний відповідав за її перевірку та оформлення документів», – сказано в повідомленні.

⚖️ Правова кваліфікація

Майору повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у понад 915 тисяч гривень.

Нагадаємо

Цей випадок став черговим у низці викриттів корупційних схем у сфері забезпечення ЗСУ. Раніше правоохоронці викрили офіцера, який заробив мільйони на перепродажі дронів, призначених для фронту, а також майора Десантно-штурмових військ, який організував масштабну схему при постачанні харчування і встиг «відвідати» понад десять країн світу.

Також раніше колишнього очільника Луганської ОВА (25 жовтня 2019 — 15 березня 2023) та колишнього голови Мукачівської РДА Сергія Гайдая підозрюють у причетності до корупційних схем при закупівлі безпілотників (БпЛА) та радіолокаційного обладнання (РЕБ).

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

ЄС буде співзасновником створення спецтрибуналу щодо путіна

ПОЛІТИКА

У Павлограді внаслідок атаки дронів постраждали цивільні

ВІЙНА

Трамп оголосив про передачу іранського урану до США

ВАЖЛИВО

Запорізька область: 785 ударів за добу та людські жертви

ВІЙНА

Удар по Кривому Рогу: ворог влучив у житловий будинок

ВІЙНА

Ощадбанк офіційно прийняв повернуту Угорщиною валюту та золото

ЕКОНОМІКА

На фронті відбулося 245 боїв за добу 8 травня – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

«Аеропортне перемир’я»: Україна пропонує Європі посередництво з рф

ПОЛІТИКА

Культура Луганщини: як громади представили спадщину в Івано-Франківську

ЛУГАНЩИНА

Посилення спроможностей для мідлстрайків: Зеленський зустрівся з воїнами, що входять до складу 20-го армійського корпусу

ПОДІЇ

Смерть у ТЦК Дніпра: чергова жертва силової «мобілізації»

ВАЖЛИВО

Результати моніторингу під час пожежі в Чорнобилі

ПОДІЇ

До суду передали справу ключового російського командира за участь у захопленні Бучі і вбивстві цивільних – Генпрокурор

ПОДІЇ

Андрію Єрмаку повідомлено про підозру

ВАЖЛИВО

Ворог здійснив понад 50 атак на фронті, намагався просунутися в напрямку Антонівського мосту та острова Білогрудий

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип