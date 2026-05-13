У Одесі затримали майора ЗСУ за вимагання хабаря

В Одесі викрили черговий корупційний епізод у тилу ЗСУ. Майор — начальник продовольчого складу одного з центрів забезпечення — вимагав хабар від компанії-постачальника продуктів харчування для військових. По це повідомив Офіс генпрокурора в середу, 13 травня.

За даними слідства, посадовець штучно створював перешкоди під час приймання першої партії добових польових наборів. Він затягував процедури, ініціював додаткові перевірки, не передбачені контрактом, і блокував підписання необхідних документів.

Згодом майор прямо висунув вимогу — 100 тисяч гривень «за безперешкодне» виконання договору надалі. Його затримали 8 травня одразу після отримання неправомірної вигоди.

За державним контрактом вартістю понад 50 мільйонів гривень на постачання продуктів до військової частини, фігурант відповідав за контроль якості та оформлення приймання товару.

📢 «Йдеться про державний контракт із Державним оператором тилу на понад 50 млн грн. Компанія мала поставити продукцію до військової частини, а підозрюваний відповідав за її перевірку та оформлення документів», – сказано в повідомленні.

⚖️ Правова кваліфікація

Майору повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у понад 915 тисяч гривень.

Нагадаємо

Цей випадок став черговим у низці викриттів корупційних схем у сфері забезпечення ЗСУ. Раніше правоохоронці викрили офіцера, який заробив мільйони на перепродажі дронів, призначених для фронту, а також майора Десантно-штурмових військ, який організував масштабну схему при постачанні харчування і встиг «відвідати» понад десять країн світу.

Також раніше колишнього очільника Луганської ОВА (25 жовтня 2019 — 15 березня 2023) та колишнього голови Мукачівської РДА Сергія Гайдая підозрюють у причетності до корупційних схем при закупівлі безпілотників (БпЛА) та радіолокаційного обладнання (РЕБ).