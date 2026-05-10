Підтримка дітей Луганщини: творчі заходи та допомога сім’ям до Дня матері

Денис Молотов
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА)

Напередодні Дня матері для родин переселенців із Луганщини провели спеціальний захід. У події взяли участь 35 дітей. Для них організатори підготували різноманітні творчі активності. Це допомогло малечі привітати своїх матусь у теплій атмосфері. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Окрім розваг, сім’ї отримали необхідну матеріальну підтримку. До ініціативи долучилися представники Товариства Червоного Хреста. Вони передали родинам 35 продуктових наборів. Така допомога є суттєвою підмогою для переселенців у нових громадах.

Додаткову підтримку забезпечив благодійний фонд «Україна на долонях». Волонтери фонду підготували спеціальні пакунки для 29 сімей. До цих наборів увійшло дитяче харчування та підгузки. Також діти отримали нові іграшки.

Дистанційна підтримка через Telegram та «Нову пошту»

Організатори розширюють формат допомоги за межі особистих зустрічей. Для цього використовують телеграм-канал «Луганщина згуртована». Завдяки попередній реєстрації вдалося охопити більше людей. Перші 50 наборів із дитячими речами вже відправили адресатам.

Для логістики використовують сервіси «Нової пошти». Це дозволяє доставити допомогу в різні регіони України. Процес відправлення наборів триватиме й надалі. Вже з 11 травня дистанційну роботу з підтримки малечі буде продовжено.

👉 Також нагадаємо, що Сіверськодонецька міська військова адміністрація (МВА) розширила перелік заходів соціальної підтримки. Влада запровадила додатковий вид грошової допомоги для родин Захисників і Захисниць. Тепер сім’ї військовослужбовців отримуватимуть одноразову виплату при народженні дитини.

