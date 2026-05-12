Пакистан ховав іранські літаки від ударів США – ЗМІ

Пакистан, який позиціонував себе як посередника між Іраном та США, таємно дозволяв Ірану розміщувати військові літаки на своїх аеродромах. Це відбувалося для захисту техніки від американських авіаударів. Про це повідомив телеканал CBS News у понеділок, 11 травня. Журналісти посилаються на власні джерела серед американських посадовців.

На початку квітня між США та Іраном оголосили перемир’я. Після цього Тегеран перекинув кілька літаків на пакистанську базу Нур-Хан. Цей військовий аеродром розташований поблизу міста Равалпінді.

Серед перекинутої техніки помітили розвідувальний борт RC-130. Також Іран направив частину цивільних літаків до сусіднього Афганістану. Борт Mahan Air приземлився в Кабулі ще до початку війни і залишився там після закриття іранського повітряного простору. Пізніше цей літак перегнали до аеропорту Герата поблизу іранського кордону.

Заперечення сторін та роль Китаю

Пакистанські посадовці офіційно відкидають усі звинувачення. Вони стверджують, що сховати великий флот на базі Нур-Хан неможливо. Аеродром розташований у самому центрі густонаселеного міста.

Представник Талібану – речник Забіхулла Муджахід, також заперечив присутність іранських літаків в Афганістані.

Видання зазначає, що Пакистан намагається балансувати між конфліктуючими сторонами. Ісламабад позиціонує себе Штатам, як стабілізуючого посередника для Вашингтона. Водночас країна уникає кроків, які можуть відштовхнути Тегеран.

Також Пакистан сильно залежить від військової допомоги Пекіна. Китай постачає близько 80% пакистанського озброєння. Пекін публічно підтримує роль Ісламабада у налагодженні контактів США та Ірану. Однак мирні переговори в Ісламабаді 11 квітня не дали результатів. Сторони спілкувалися 21 годину без суттєвого прогресу.