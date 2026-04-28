«Пліч-о-пліч»: Лозно-Олександрівська СВА розширює коло співпраці

Лозно-Олександрівська селищна військова адміністрація (СВА) в умовах релокації робить акцент на розвитку партнерств і підтримці ВПО. Громада підписала меморандуми з Тернопільською та Одеською областями, відкрила Координаційний центр в Ірпені та опрацьовує угоду з Молдовою. Про це повідомила Луганська ОВА.

Лозно-Олександрівська СВА в релокації обрала стратегію активного розвитку партнерств замість ізольованої роботи. Такий підхід допомагає зберігати зв’язок з мешканцями, розширювати доступ до послуг і готувати громаду до майбутнього відновлення.

Начальник Лозно-Олександрівської СВА Євген Світличний переконаний, що в умовах війни та переміщення головне — не залишати людей сам на сам із проблемами. Саме тому громада робить ставку на широку співпрацю.

📢 «У релокації дуже важливо не залишати мешканців сам на сам із труднощами. Саме через співпрацю з іншими громадами, організаціями та установами ми можемо розширювати можливості допомоги і бути ближчими до людей», — наголошує він.

📋 Міжмуніципальні меморандуми та спільні проєкти

У межах національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» Лозно-Олександрівська громада вже уклала меморандуми про співпрацю з Копичинецькою територіальною громадою Тернопільської області та Великодальницькою територіальною громадою Одеської області.

Ці угоди відкривають можливості для спільних заходів, обміну досвідом і посилення взаємодії в соціальній, гуманітарній, культурній та молодіжній сферах. Особливий акцент робиться на підтримці внутрішньо переміщених осіб у приймаючих громадах.

📢 «Для нас важливо, щоб люди бачили: громада працює і продовжує бути поруч», — підкреслює Євген Світличний.

✅ Координаційний центр в Ірпені як точка опори

Одним із ключових елементів роботи став Координаційний центр у місті Ірпінь. Це не просто адміністративна точка, а повноцінний простір, де мешканці громади можуть отримати консультації, психологічну допомогу, соціальну підтримку та долучитися до різноманітних заходів.

📢 «Це не лише простір для послуг, а й місце спілкування, підтримки та згуртованості», — пояснює начальник адміністрації.

На 2026 рік Лозно-Олександрівська СВА визначила чіткі пріоритети: посилення підтримки внутрішньо переміщених осіб, розширення послуг у Координаційному центрі, психологічна допомога, соціальна адаптація родин, робота з ветеранами війни та їхніми сім’ями, а також організація заходів для дітей, молоді та родин.

🌍 Міжнародний напрямок

Громада не обмежується внутрішньоукраїнськими партнерствами. Наразі опрацьовується питання підписання угоди про співпрацю з однією з громад Республіки Молдова.

📢 «Це важливо для обміну досвідом, розширення зв’язків і пошуку нових можливостей для розвитку громади», — зазначає Євген Світличний.

Підсумок

Головним досягненням своєї роботи Євген Світличний вважає налагоджену систему взаємодії з партнерами, збереження живого зв’язку з людьми та створення фундаменту для подальшої адаптації й залучення ВПО до спільних ініціатив.

📢 «Партнерство сьогодні – це основа стійкості громади. Ми вдячні всім громадам, організаціям і установам, які підтримують Лозно-Олександрівську СВА та наших мешканців. Саме завдяки такій співпраці ми можемо працювати далі й зберігати громаду живою», — підсумовує начальник адміністрації.

Досвід Лозно-Олександрівської громади яскраво ілюструє, як завдяки поєднанню міжмуніципальних угод, ефективній роботі координаційного центру та виходу на міжнародний рівень можна підтримувати людей навіть на значній відстані та закладати основу для майбутнього відновлення території.

