На Львівщині на березі річки знайшли тіло 11-річного хлопчика

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У місті Шептицький на Львівщині сталася трагедія. На одній із вулиць виявили тіло 11-річного хлопчика. Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області. На тілі дитини зафіксували ознаки насильницької смерті.

Правоохоронці отримали повідомлення про інцидент 8 травня близько 19:00. Тіло дитини знайшли на вулиці Набережній. Місце події розташоване поблизу річки Західний Буг.

Фото ілюстративне: Офіс генерального прокурора.

На виклик оперативно прибула слідчо-оперативна група. Під час огляду фахівці виявили на тілі хлопчика колото-різану рану. За попередньою версією, саме це поранення стало причиною смерті.

У прокуратурі пізніше надали уточнювальну інформацію. Попередньо встановлено, що дитина отримала удар ножем в область живота. Загиблим виявився 11-річний мешканець районного центру.

Поліцейські вже офіційно встановили особу загиблого. Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Наразі призначено проведення низки спеціальних експертиз. Правоохоронці встановлюють усі деталі та обставини цього злочину.

Резонансні випадки підліткового насильства

Нещодавно подібна трагедія ледь не сталася в одній зі шкіл Тернополя. Там дев’ятикласниця напала на свою однокласницю. Інцидент стався у під’їзді житлового будинку. Нападниця підстерегла дівчину та завдала їй кількох ударів ножем. Під час нападу уламок леза залишився в голові потерпілої. 15-річній школярці вже оголосили підозру у замаху на вбивство.

Ситуація з безпекою неповнолітніх залишається на особливому контролі правоохоронних органів. У Шептицькому тривають активні пошуки осіб, причетних до вбивства 11-річного хлопчика.

У Шевченківському районі Запоріжжя стався збройний інцидент за участю військовослужбовця. Внаслідок пострілів із пістолета поранення отримали двоє людей, серед яких — неповнолітній.

