ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

На росії в Енгельсі масштабний «фекальний апокаліпсис»

Денис Молотов
На росії в Енгельсі масштабний «фекальний апокаліпсис»
Фото: масштабний «фекальний апокаліпсис» на росії в Енгельсі / 11.05.2026

У російському місті Енгельс сталася масштабна аварія на головному самопливному колекторі. Через це майже 200 тисяч рашистів залишилися без водопостачання. Про це повідомив Telegram-канал Baza у неділю, 10 травня. Ситуація в місті офіційно визнана критичною.

Комунальна катастрофа триває в Енгельсі вже понад десять днів. Колектор на вулиці Менделєєва вийшов із ладу ще 29 квітня. Пізніше ситуацію значно погіршили аномальні опади.

Через велику кількість води нечистоти почали виходити на поверхню. Вони затопили двори та перші поверхи житлових будинків. Місцеві жителі називають ситуацію справжнім апокаліпсисом. Влада ввела в місті режим надзвичайної ситуації муніципального рівня.

Обмеження для жителів та підвезення води

Росспоживнагляд закликав людей не вживати сиру воду. Рекомендовано пити лише кип’ячену або бутильовану продукцію. Комунальні служби звернулися до містян із незвичним проханням:

  • Зовсім не користуватися унітазами.
  • Мінімізувати використання раковин.
  • Уникати зливу будь-яких відходів.

Через відсутність напору води відходи можуть накопичитися у трубах. Це призведе до масових локальних засмічень після завершення ремонту. Наразі влада організувала підвезення технічної та питної води за десятками адрес. Роботи з прочищення тривають цілодобово, але терміни їх завершення невідомі.

Важливо

Поки в тилу рф тривають комунальні негаразди, на фронті окупанти несуть втрати. Раніше українські десантники знищили групу росіян під Мирноградом. Загарбники намагалися сховатися від атаки безпосередньо у фекальних ямах.

Наразі ворог продовжує накопичувати сили на околицях Мирнограда. Там зосереджено понад десять підрозділів російських військ. Проте українські захисники продовжують ефективно ліквідовувати особовий склад противника.

👉 Також раніше у російському Новосибірську підготовка до травневих заходів супроводжується суспільним резонансом. Місцевий зоопарк розмістив на «святковому» плакаті зображення орангутана, що викликало хвилю обурення серед містян.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На фронті відбулося 60 атак російської армії, тривають важкі бої на кількох напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Звернення Олексія Харченка до Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років

ЛУГАНЩИНА

Шмигаль зустрівся з прем’єром Фінляндії для обговорення відбудови енергосистеми

ВЛАДА

Фіктивна інвалідність: Нацполіція викрила схему на 200 мільйонів гривень

ВАЖЛИВО

Підтримка родин загиблих воїнів: проведено арттерапевтичну зустріч

ЛУГАНЩИНА

Ворог застосував 5,6 тисяч дронів-камікадзе та провів 120 атак – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

Сіверськодонецька громада продовжує соціальну підтримку: нові виплати

ЛУГАНЩИНА

Наразі зафіксовано понад 256 тисяч злочинів, пов’язаних із агресією рф – Генпрокурор

КОРДОН

На росії у книгах «блекаут» та фізичне вилучення тексту

ВАЖЛИВО

Зеленський зібрав нараду щодо безпекової ситуації на Дніпровщині. Говорили про захист інфраструктури та посилення РЕБ

ПОДІЇ

У Франції затримали одного з катів незаконної донецької тюрми “Ізоляція” – Генпрокурор

ПОДІЇ

Поліція Дніпра розслідує обставини вибуху автівки: є поранені

КРИМІНАЛ

Запорізька область: 785 ударів за добу та людські жертви

ВІЙНА

Китай все ще постачає на дронові виробництва в Ірані та росії, попри санкції – WSJ

ПОДІЇ

На фронті відбулося 208 боїв за добу 7 травня – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип