У російському місті Енгельс сталася масштабна аварія на головному самопливному колекторі. Через це майже 200 тисяч рашистів залишилися без водопостачання. Про це повідомив Telegram-канал Baza у неділю, 10 травня. Ситуація в місті офіційно визнана критичною.

Комунальна катастрофа триває в Енгельсі вже понад десять днів. Колектор на вулиці Менделєєва вийшов із ладу ще 29 квітня. Пізніше ситуацію значно погіршили аномальні опади.

Через велику кількість води нечистоти почали виходити на поверхню. Вони затопили двори та перші поверхи житлових будинків. Місцеві жителі називають ситуацію справжнім апокаліпсисом. Влада ввела в місті режим надзвичайної ситуації муніципального рівня.

Обмеження для жителів та підвезення води

Росспоживнагляд закликав людей не вживати сиру воду. Рекомендовано пити лише кип’ячену або бутильовану продукцію. Комунальні служби звернулися до містян із незвичним проханням:

Зовсім не користуватися унітазами.

Мінімізувати використання раковин.

Уникати зливу будь-яких відходів.

Через відсутність напору води відходи можуть накопичитися у трубах. Це призведе до масових локальних засмічень після завершення ремонту. Наразі влада організувала підвезення технічної та питної води за десятками адрес. Роботи з прочищення тривають цілодобово, але терміни їх завершення невідомі.

Важливо

Поки в тилу рф тривають комунальні негаразди, на фронті окупанти несуть втрати. Раніше українські десантники знищили групу росіян під Мирноградом. Загарбники намагалися сховатися від атаки безпосередньо у фекальних ямах.

Наразі ворог продовжує накопичувати сили на околицях Мирнограда. Там зосереджено понад десять підрозділів російських військ. Проте українські захисники продовжують ефективно ліквідовувати особовий склад противника.

