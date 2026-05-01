«Пліч-о-пліч»: Шульгинська громада розвиває молодіжну політику та міжнародні партнерства

Шульгинська сільська військова адміністрація (СВА), визначена як громада-форпост у національному проєкті «Пліч-о-пліч: згуртовані громади», одночасно активно розвиває міжнародний напрям співпраці, особливу увагу приділяючи молоді та підготовці до післявоєнного відновлення. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Начальниця Шульгинської СВА Наталя Петренко вважає участь у проєкті важливим кроком для об’єднання зусиль різних громад заради спільної стійкості.

📢 «Для нас це насамперед – можливість посилити співпрацю з іншими громадами та об’єднати зусилля задля стійкості й розвитку», — наголошує вона.

Методичний союз з Нововолинською громадою

17 березня 2026 року Шульгинська СВА підписала меморандум про співпрацю з Нововолинською громадою Волинської області. Цей документ закріпив не просто формальне партнерство, а практичний і методичний союз з реальним наповненням.

Нововолинська громада допомагає впроваджувати сучасні підходи, зокрема у сфері молодіжної політики під час воєнного стану, створює майданчики для відкритого діалогу та надає експертну підтримку.

На початку квітня відбулася перша онлайн-зустріч у межах напряму «Молодіжна політика та участь». Під час неї сторони визначили ключові вектори співпраці. Головна мета — розробити ефективну модель залучення молоді до управління громадою, щоб студенти та молоді лідери отримували реальні інструменти впливу на ухвалення рішень у громаді.

Центральне місце в партнерстві відведено саме молоді. Акцент робиться на інтеграції студентів у управлінські процеси, розвитку лідерських якостей і вихованні відповідальності за майбутнє своєї громади.

До реалізації ініціативи долучився Луганський національний університет імені Тараса Шевченка як академічний партнер. Проєкт реалізується за підтримки UNICEF в Україні та фінансової допомоги уряду Німеччини. Організаційний супровід здійснює ГО «Молодіжна платформа».

Зі свого боку, Нововолинська громада забезпечує методичну та інституційну підтримку. Голова громади Борис Карпус особисто виступає ментором для молодих лідерів, передаючи практичний досвід муніципального управління та стратегічного планування.

🌍 Міжнародний вимір партнерства

Паралельно Шульгинська громада активно працює над міжнародними зв’язками. Важливим етапом стала участь у тематичній поїздці до Німеччини в межах програми «Стійкість громад та міст у часи війни росії проти України».

Під час візиту делегація ознайомилася з практиками німецьких муніципалітетів у сфері кризового управління, цивільного захисту населення та відновлення інфраструктури після конфліктів. Також вдалося налагодити безпосередні міжінституційні контакти.

За результатами поїздки встановлено взаємодію з Федеральним агентством технічної допомоги Німеччини (THW). Німецькі партнери висловили готовність надати гуманітарну підтримку громадам Луганської області — зокрема генератори різної потужності та спеціальну техніку для відбудови інфраструктури.

📢 «Для нас це важливо не лише як потенційний ресурс, а як приклад того, що міжнародні зв’язки переходять у практичну площину», — зазначає Наталя Петренко.

Підсумок

Шульгинська громада системно розвиває партнерства як всередині України, так і на міжнародному рівні. Співпраця охоплює обмін досвідом, спільні освітні та культурні проєкти, участь у грантових програмах, гуманітарну допомогу та соціальний супровід вразливих категорій населення.

Для громади, яка перебуває під тимчасовою окупацією, така робота має стратегічне значення.

📢 «Після деокупації нашим пріоритетом стане відновлення життєдіяльності громади. Саме тому вже сьогодні ми формуємо мережу партнерств, яка дозволить залучати ресурси, експертну допомогу та управлінські рішення для швидкого реагування на потреби людей», — підсумовує Наталя Петренко.

Сформована система співпраці є довгостроковою інвестицією у стійкість громади та якість життя її мешканців, а також важливим кроком до швидкого й ефективного відновлення після деокупації.

Нагадаємо