НЛО: Пентагон оприлюднив перші архіви документів

Міністерство війни США розпочало публікацію першої партії раніше засекречених документів, фото- та відеоматеріалів про невідомі аномальні явища (НЛО). Файли розміщені у відкритому доступі на офіційному сайті відомства. Оприлюднення даних відбувається в межах нової президентської програми PURSUE.

Програма Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters (PURSUE) передбачає поступове відкриття урядових архівів. Матеріали доступні для всіх користувачів без необхідності отримання спеціального допуску.

До процесу підготовки та розсекречення документів залучена широка коаліція федеральних структур. Серед них:

Управління директора національної розвідки (ODNI);

NASA та ФБР;

Міністерство енергетики США;

Управління з розслідування аномалій у всіх середовищах (AARO).

Уряд планує додавати нові документи до онлайн-архіву в міру їхньої перевірки та опрацювання фахівцями.

Архівні справи ФБР та матеріали з Оук-Ридж

У першій частині оприлюднених даних особливу увагу привертає справа ФБР під номером 62-HQ-83894. Ці документи охоплюють тривалий період з 1947 по 1968 рік. В архіві містяться детальні слідчі записи, свідчення очевидців, а також публічні звіти про зафіксовані «літаючі диски».

Важливою частиною публікації є фотоматеріали з району міста Оук-Ридж у штаті Теннессі. Ця територія є режимним об’єктом, де розташовані закриті потужності Міністерства енергетики. У Пентагоні наголошують, що всі представлені кейси мають статус «нерозв’язаних». Остаточного висновку щодо природи цих явищ уряд наразі не має.

Політична воля та прозорість уряду

Публікація архівів стала результатом прямого доручення президента Дональда Трампа. Він наказав федеральним відомствам забезпечити максимальну прозорість у питанні НЛО та позаземного життя.

📢 «Військове міністерство працює в повній взаємодії з президентом Трампом, щоб забезпечити безпрецедентну прозорість щодо того, що уряд знає про невідомі аномальні явища. Ці документи, приховані за грифами таємності, надто довго мали цілком обґрунтовані домисли – настав час, щоб американський народ побачив їх сам», – прокоментував міністр оборони США Піт Гегсет.

Попри розсекречення, значна частина матеріалів ще потребує глибокого аналізу. Міноборони офіційно запросило приватний сектор долучитися до вивчення оприлюднених даних.

Пентагон показав відео з дивним об'єктом, який рухався у небі зигзагами

Історія питання та попередні розслідування

Процес дескласифікації аномальних явищ активізувався у 2017 році. Тоді колишні чиновники передали медіа відеозаписи ВМС із невідомими об’єктами. Це змусило Конгрес США провести у 2022 році перші за пів століття відкриті слухання щодо цієї проблеми.

Під час тих слухань деякі об’єкти над кораблями ВМС були ідентифіковані як імовірні дрони. Проте велика кількість зафіксованих випадків залишається без пояснень. Пентагон обіцяє дотримуватися курсу на відкритість та регулярно інформувати суспільство про нові знахідки в архівах.

