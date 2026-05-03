«Пліч-о-пліч»: Сіверськодонецька громада та стратегічні партнерства

Сіверськодонецька міська військова адміністрація в межах проєкту «Пліч-о-пліч» розвиває сучасний підхід до збереження ідентичності громади в релокації. Громада реалізує медичні, освітні та інфраструктурні проєкти з партнерами на Київщині та Закарпатті, готуючи ґрунт для майбутнього відновлення. Про це повідомила Луганська ОВА.

Сіверськодонецька громада трансформує виклики релокації в можливості, формуючи «мобільну ідентичність» — зв’язок з домом, який не залежить від географії. Через партнерства з іншими громадами тут реалізують медичні, освітні та інфраструктурні проєкти, що підтримують людей сьогодні і готують базу для повернення.

Начальниця Сіверськодонецької міської військової адміністрації Євгенія Бойко підкреслює, що справжній сенс партнерств полягає не в підписанні паперів, а в створенні середовища, де люди можуть гуртуватися, зберігати свою ідентичність і спільно реалізовувати проєкти.

📢 «Ми більше не можемо мислити лише категоріями «допомогти тут і зараз», — наголошує вона.

🏥 Медична та освітня співпраця на Київщині

Одним із ключових партнерів громади стала Українська міська територіальна громада Обухівського району Київської області. Саме там успішно працює релокована Сіверськодонецька міська багатопрофільна лікарня разом із реабілітаційним відділенням. Завдяки цьому як переселенці, так і місцеві жителі отримують доступ до якісної вторинної медичної допомоги.

Важливим кроком стало виділення земельної ділянки понад 2 гектари для комунального підприємства Сіверськодонецька. Хоча проєкт будівництва житла для лікарів і вчителів поки не отримав грант від Європейського інвестиційного банку та Європейської комісії, громада продовжує шукати шляхи його реалізації, зокрема через відкриті конкурси.

Сіверськодонецька громада також тісно співпрацює з райдержадміністраціями Києва — Святошинською, Подільською та Солом’янською. Завдяки підтримці очільника Солом’янської РДА Сергія Мовенка управління освіти отримало в оренду приміщення для створення сучасного освітнього простору для найменших мешканців громади. Наразі триває його оснащення для початку повноцінного функціонування.

🏞️ «Лісова Дача» — центр майбутньої соціальної згуртованості на Закарпатті

Окремий напрямок — партнерство з Кам’янською та Великоберезькою громадами Закарпаття. Минулого року Кам’янська громада вже організувала якісний відпочинок для дітей пільгових категорій.

Особливе місце посідає проєкт «Лісова Дача».Це реальна територія самої Сіверськодонецької громади – комплекс будівель на земельній ділянці понад 8 гектарів. Тут планується створити сучасний центр соціальної згуртованості з можливостями дитячого дозвілля, створення нових робочих місць, соціального житла, а в перспективі — й реабілітаційного простору.

Концепція проєкту базується на збереженні ідентичності громади, зміцненні довіри та взаємної підтримки. Партнери вже сьогодні допомагають втілювати ці ідеї, і цей досвід може стати моделлю ефективної інтеграції релокованих громад.

Важливо

📢 «Ми формуємо сучасний підхід до ідентичності як до мобільного коду громади: щоб кожен мешканець відчував зв’язок із домом незалежно від своєї поточної географії, щоб об’єднати громаду знову», — підсумовує Євгенія Бойко.

Досвід Сіверськодонецької громади показує, як через системну медичну, освітню та інфраструктурну співпрацю можна не лише підтримувати людей у релокації, а й закладати реальні передумови для майбутнього повернення та відновлення. Понад 2 гектари землі під житло, 8 гектарів для «Лісової Дачі», релокована лікарня та освітній простір у Києві — це конкретні результати стратегічної роботи.

1 з 5

Нагадаємо