ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Атака на Рівненщину: троє загиблих та влучання у житловий будинок

Денис Молотов
Атака на Рівненщину: троє загиблих та влучання у житловий будинок
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 13.05.2026

У середу, 13 травня, Рівненська область зазнала масованого удару російськими безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки зафіксовано людські жертви та серйозні руйнування цивільної інфраструктури. Наразі в регіоні продовжуються заходи з ліквідації наслідків. Про це повідомила місцева ОВА в середу, 13 травня.

Ворог спрямував ударні дрони на житлові квартали. Одне з влучань прийшлося безпосередньо у житловий будинок. Спочатку місцева влада повідомляла про двох жертв, проте згодом кількість загиблих зросла.

📢 У Рівненській ОВА надали оновлену інформацію щодо ситуації в області:

«Стало відомо про ще одну людину, яка загинула внаслідок повітряної атаки на Рівненщину. Таким чином, наразі відомо про трьох загиблих. Мої співчуття їхнім рідним та близьким. Повітряна тривога триває. Залишайтеся у безпечних місцях».повідомив Олександр Коваль, очільник Рівненської ОДА.

Окрім загиблих, станом на зараз відомо про чотирьох поранених людей. Медики надають постраждалим необхідну допомогу. Екстрені служби продовжують розбирати завали на місцях влучань.

Безпекові заходи та робота спецслужб

Через загрозу повторних ударів громадян закликають не залишати укриттів. Рятувальники та представники ОВА наголошують на небезпеці залишків ворожого озброєння.

📢 У попередньому повідомленні ОВА підкреслюється:

«Триває повітряна атака на Рівненщину. Є влучання у цивільну інфраструктуру. Зокрема, у житловий будинок. Ворог продовжує атакувати область. Тому залишайтеся в укриттях».

Фахівці ДСНС застерігають мешканців не наближатися до уламків БпЛА. У разі виявлення підозрілих об’єктів необхідно негайно телефонувати за номерами “101” або “102”. Також діє сувора заборона на фіксацію та оприлюднення роботи сил ППО.

Масштаб загрози для України

Нічна атака 13 травня: загалом ворог запустив 139 ударних безпілотників різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість цілей, проте зафіксовано 20 влучань на 13 різних локаціях.

Шостий президент України В.О. Зеленський попередив про можливість нових хвиль “шахедів”. За даними ГУР, росія розпочала комбінований повітряний удар, який може мати тривалий характер. Радник міністра оборони Сергій “Флеш” Бескрестнов зауважив, що російські війська застосували нову тактику під час цього нападу.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

росія не дотримується тиші на фронті – Генштаб повідомив про 180 боїв за добу і показав карти

ВІЙНА

Марківська та Дмитрівська громади вшанували пам’ять жертв Другої світової війни

ЛУГАНЩИНА

кремль відмовляється від тристоронніх зустрічей та переговорів

ВАЖЛИВО

У Франції затримали одного з катів незаконної донецької тюрми “Ізоляція” – Генпрокурор

ПОДІЇ

США завершили евакуацію збагаченого урану з Венесуели

ПОДІЇ

Новий Цивільний кодекс №15150: топ-12 небезпек для українців

ТОЧКА ЗОРУ

У ТЦК вбивають цивільних громадян України — Лубінець

ВАЖЛИВО

Пожежа в Чорнобилі: вогонь охопив понад 1100 гектарів лісу

ВАЖЛИВО

Ворог здійснив понад 50 атак на фронті, намагався просунутися в напрямку Антонівського мосту та острова Білогрудий

ПОДІЇ

Підтримка дітей Луганщини: творчі заходи та допомога сім’ям до Дня матері

ЛУГАНЩИНА

Пожежа на Чернігівщині: вогонь охопив 5800 гектарів лісу біля кордону

ВАЖЛИВО

На фронті відбулося 60 атак російської армії, тривають важкі бої на кількох напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Удари по енергетиці: наслідки нових атак рф та негоди

ВАЖЛИВО

Комбінований повітряний удар: ГУР попереджає

ВАЖЛИВО

З Трампом до Китаю вирушить Ілон Маск та голови технологічних гігантів

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип