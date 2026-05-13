«Пліч-о-пліч»: Біловодська громада будує міцні міжрегіональні зв’язки через культуру та освіту

Біловодська селищна військова адміністрація (СВА) в межах проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» уклала меморандуми з трьома громадами Рівненщини. Співпраця охоплює гуманітарну підтримку, культурні ініціативи та обмін досвідом, допомагаючи зберегти ідентичність і підготуватися до відновлення Луганщини. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Біловодська громада Луганщини активно розвиває міжрегіональне партнерство в межах національного проєкту «Пліч-о-пліч». За короткий час вона налагодила співпрацю з трьома громадами Рівненщини, роблячи акцент на збереженні людських зв’язків, культурній ідентичності та професійному розвитку.

Начальник Біловодської селищної військової адміністрації Віктор Кобернюк переконаний, що сьогодні головне завдання — не просто виживати в релокації, а продовжувати розвиватися як єдина громада, навіть на відстані.

📢 «Співпраця з партнерськими громадами в межах проєкту «Пліч-о-пліч» дає нашим фахівцям доступ до нових практик та інструментів. Обмінюючись управлінським й освітнім досвідом, ми підвищуємо власну спроможність. Це інвестиція в наших людей, яка обов’язково спрацює на користь рідної Луганщини під час її відновлення», — наголошує він.

🤝 Партнерства з різними акцентами

Біловодська СВА підписала меморандуми з Гощанською, Білокриницькою та Смизькою громадами Рівненської області. Кожне партнерство має власні пріоритети: від гуманітарної підтримки та соціальної адаптації до культурних ініціатив і освітнього обміну.

Особливо плідною стала співпраця з Білокриницькою громадою. 28 грудня 2025 року біловодчани взяли участь у фестивалі колядок і щедрівок «Щедрівка й коляда в нашу хату загляда». Захід об’єднав громади, творчі колективи та всіх, хто зберігає й примножує українські різдвяні традиції. 22 січня громади спільно відзначали День Соборності України.

16 лютого в селі Біла Криниця на Рівненщині відбувся захід, присвячений культурній спадщині та зміцненню зв’язків між Біловодською та Білокриницькою громадами.

🎨 Культура як інструмент єдності

Громада активно використовує культурні заходи для збереження ідентичності та емоційної підтримки людей. Регулярно проводяться спільні онлайн-події для дітей і молоді, творчі зустрічі та майстер-класи. Такі ініціативи допомагають переселенцям не відчувати себе відірваними від рідних традицій і спільноти.

📚 Освітній обмін та професійний розвиток

Важливим напрямком залишається обмін досвідом між освітянами. Протягом останніх місяців відбулися численні онлайн-зустрічі та консультації, які допомагають впроваджувати сучасні підходи в роботі з дітьми та молоддю.

Підсумок

Головним результатом такої співпраці стало формування справжньої довіри та взаєморозуміння між громадами. Біловодська СВА демонструє, що навіть в умовах релокації можна не тільки зберігати громаду, а й активно розвивати її потенціал, готуючи ґрунт для майбутнього повернення та відновлення Луганщини.

Ініціатива «Пліч-о-пліч» продовжує відкривати нові можливості для розвитку Біловодської громади, зміцнення її партнерських зв’язків та реалізації спільних проєктів. Попереду – ще більше ідей та ініціатив, які сприятимуть сталому розвитку, згуртованості.

1 з 5

Нагадаємо