Денис Молотов
Єрмак був атакован яйцями біля будівлі суду
Фото: скриншот із відео атаки яйцями на Андрія Єрмака біля будівлі суду / 13.05.2026

У центрі Києва стався резонансний інцидент за участю колишнього керівника Офісу президента (ОПУ) Андрія Єрмака. Невідомий чоловік кинув два яйця у колишнього посадовця, коли той йшов вулицею після засідання Вищого антикорупційного суду. Відео події оприлюднило видання «Телеграф».

Зафіксовано, що чоловіку не вдалося поцілити безпосередньо в Андрія Єрмака. Свою атаку молодий чоловік супроводжував різкими образливими вигуками на адресу ексголови ОП. Подальші дії чоловіка припинила невідома особа спортивної статури, що представився «звичайним перехожим».

На місце події прибув наряд поліції. Чоловік не чинив опору та надав пояснення правоохоронцям безпосередньо на місці. Свій вчинок він мотивував особистою та глибокою неприязню до Андрія Єрмака. У коментарі журналістам молодий чоловік заявив, що вважає ексголову ОП:

📢 «людиною, яка заробляла на війні і під час війни». Також він звинуватив колишнього посадовця у тому, що той «піариться на темі військовополонених».

За даними журналістських розслідувань, нападником виявився ветеран війни та колишній боєць полку «Азов», який пройшов через російський полон і зараз займається громадською діяльністю. Пізніше у соціальних мережах з’явилися кадри затримання чоловіка — на відео він зафіксований у кайданках.

Справа про легалізацію 460 млн грн

Інцидент стався на тлі розгляду справи у Вищому антикорупційному суді. Нагадаємо, НАБУ та САП офіційно повідомили Андрієві Єрмаку про підозру. Йдеться про справу щодо легалізації доходів у розмірі 460 мільйонів гривень через будівництво елітного котеджного містечка під Києвом.

Хід судового процесу:

  • 12 травня: У ВАКС розпочався розгляд справи щодо обрання запобіжного заходу. Прокуратура клопотала про арешт із заставою у розмірі 180 мільйонів гривень.
  • 13 травня: Андрій Єрмак виступив із заявою, у якій відкинув усі звинувачення.

Зокрема, колишній голова Офісу президента заперечує причетність до будь-яких незаконних схем, пов’язаних із будівництвом елітного містечка «Династія» в селищі Козин.

Наразі судові засідання тривають, а правоохоронці встановлюють правову кваліфікацію дій ветерана, який вчинив атаку під будівлею суду.

