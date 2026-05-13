Воєнний злочин рф: відрізали голови полеглих Захисників

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано черговий випадок надзвичайної жорстокості з боку російських окупаційних військ. Генштаб Збройних Сил України у середу, 13 травня, оприлюднив дані про наказ російського командира вчинити наругу над тілами загиблих українських захисників.

Трагедія сталася 12 травня. Військовослужбовці 225-го окремого штурмового полку потрапили у засідку, організовану російськими підрозділами. Під час бойового зіткнення двоє українських оборонців загинули.

За даними розвідки, командир російського підрозділу віддав прямий наказ своїм підлеглим вчинити садистські дії. Згідно з матеріалами радіоперехоплення, офіцер армії рф вимагав відсікти голови загиблим воїнам «для підтвердження» та виставити їх на видному місці край поля. У відповідь його підлеглий висловив готовність виконати цей злочинний наказ.

У Генштабі наголосили на цинізмі дій ворога:

📢 «Вчиняючи наругу над тілами полеглих військових, окупанти вкотре продемонстрували свою садистську сутність та надмірну показову жорстокість. Це грубе свідоме порушення правил та звичаїв війни – воєнний злочин, який не має терміну давності».

Встановлення осіб злочинців

Підрозділ російських загарбників, причетний до звірств, попередньо вже встановлено. З’ясувалося, що наказ віддавав той самий командир, який раніше фігурував у справах про глум над українськими військовополоненими.

Цей інцидент не є поодиноким. Окупанти регулярно демонструють нехтування нормами міжнародного гуманітарного права. Зокрема, під час «Пасхального перемир’я» російські військові вбили українську евакуаційну групу, що також є грубим порушенням Женевських конвенцій.

Масштаби розслідувань воєнних злочинів

Українські правоохоронні органи ведуть системну роботу з фіксації та розслідування злочинів проти військовополонених та полеглих бійців.

Статистика розслідувань СБУ (лютий 2022 – квітень 2026):

116 кримінальних проваджень відкрито за фактами страт;

кримінальних проваджень відкрито за фактами страт; 306 українських військовополонених стали жертвами розстрілів та позасудових розправ.

Кожен такий воєнний злочин рф документується для передачі матеріалів до міжнародних судових інстанцій. Українська сторона запевняє, що кожен причетний — від виконавця до командира, який віддав наказ — понесе відповідальність згідно з нормами міжнародного права.

👉Також нагадаємо, що окупаційні російські війська продовжують масований терор мирного населення півдня України. У середу, 13 травня, ворожі безпілотники атакували житлові квартали та громадський транспорт. Внаслідок ударів є загибла та десятки поранених цивільних осіб.