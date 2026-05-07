ЄС відреагував на погрози кремля ударити по Києву

Денис Молотов
ЄС відреагував на погрози кремля ударити по Києву
Ілюстративне фото з відкритих джерел: Речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні.

Європейський Союз не планує змінювати свою дипломатичну присутність у Києві після нещодавніх погроз кремля щодо можливих ударів по українській столиці. Про це заявив речник Єврокомісії із закордонних справ Ануар Ель-Ануні.

📢 «Публічні погрози росії атакувати Київ є частиною безрозсудної тактики ескалації. Росія вкотре намагається звинуватити Україну у власній агресивній війні – війні Росії проти України. Що стосується ЄС, ми не змінимо свою позицію та присутність у Києві», – заявив Ель-Ануні.

За словами представника Єврокомісії, регулярні російські атаки вже стали “повсякденною реальністю” не лише для Києва, а й для інших українських регіонів.

Ель-Ануні також нагадав, що росія раніше вже завдавала шкоди дипломатичним місіям у столиці України, серед яких була і делегація Європейського Союзу.

📢 «Попри тривалі спроби України закликати до припинення вогню та миру, включно з нещодавньою пропозицією президента Зеленського, росія ніколи не демонструвала серйозних намірів зупинити війну. Натомість вона продовжує ескалацію та вбивства», – наголосив речник.

Тим часом президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також прокоментувала заяви москви про можливі “удари у відповідь” по Києву.

📢 «Сьогоднішні авіаудари по Україні ще раз демонструють, що росія несерйозно ставиться до розмов про припинення вогню чи мир», – написала фон дер Ляєн у соцмережі X (колишній Twitter).

Раніше у Міністерстві оборони рф заявили про оголошення так званого перемир’я на 8 та 9 травня.

У російському оборонному відомстві також заявили, що у випадку спроб України зірвати святкування «Дня перемоги» російські війська нібито завдадуть «удару у відповідь» по центру Києва.

Водночас шостий президент України В.О. Зеленський відкинув запропоноване російським диктатором володимиром путіним триденне «перемир’я» до 9 травня. Українська сторона наполягає на запровадженні повного припинення вогню щонайменше на 30 днів.

У середу ввечері, 6 травня 2026 року, шостий президент України В.О. Зеленський виступив із відеозверненням, у якому констатував повне ігнорування росією пропозиції про припинення вогню. Глава держави наголосив, що Україна переходить до формату дзеркальних дій у відповідь на безперервний терор.

