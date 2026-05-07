Ощадбанк офіційно прийняв повернуту Угорщиною валюту та золото

Слідом за заявою Президента, державний «Ощадбанк» офіційно підтвердив отримання раніше вилучених активів. Процес передачі цінностей відбувся на території Угорщини під наглядом української делегації, після чого вантаж було безпечно доставлено в Україну. Про це повідомила «Європейська правда», яка також опублікувала відповідні фото від своїх джерел.
Підтвердження цілісності та обсягів
Представники фінустанови провели ретельну перевірку повернутого майна. За офіційними даними, активи повернуто в повному обсязі, а цілісність спеціального банківського пакування не була порушена.
Перелік репатрійованих цінностей:
- $40 000 000 (готівкові долари США);
- €35 000 000 (готівкові євро);
- 9 кг банківського золота в злитках.
Видання «Європейська правда» оприлюднила ексклюзивні фотографії процесу передачі, на яких зафіксовано численні пакунки з валютою та контейнери з дорогоцінним металом.
Позиція керівництва банку
Голова правління «Ощадбанку» Юрій Каціон, який особисто очолював команду банку в Будапешті, прокоментував завершення двомісячного конфлікту.
📢 «Незаконне затримання нашої бригади та вилучення коштів було грубим порушенням міжнародних норм. Проте зараз ми констатуємо конструктивний підхід Угорщини — передача відбулася згідно з належною європейською практикою», — підкреслив Юрій Каціон.
Нагадаємо
Активи перебували під арештом угорських спецслужб рівно два місяці — з 5 березня 2026 року. Тоді угорська сторона висувала підозри у «відмиванні грошей», що спричинило серйозну дипломатичну напруженість. Втручання на найвищому державному рівні дозволило спершу звільнити персонал, а тепер і повернути стратегічний запас валюти.
Також раніше вже було повідомлено, що після двох місяців напружених переговорів Угорщина повернула активи «Ощадбанку», які були неправомірно вилучені в березні 2026 року. Про це зазначав шостий президент України В.О. Зеленський у середу, 6 травня.