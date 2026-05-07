Ощадбанк офіційно прийняв повернуту Угорщиною валюту та золото

Денис Молотов
Фото: передача коштів України в Угорщині / Ощадбанк / 06.05.2026

Слідом за заявою Президента, державний «Ощадбанк» офіційно підтвердив отримання раніше вилучених активів. Процес передачі цінностей відбувся на території Угорщини під наглядом української делегації, після чого вантаж було безпечно доставлено в Україну. Про це повідомила «Європейська правда», яка також опублікувала відповідні фото від своїх джерел.

Підтвердження цілісності та обсягів

Представники фінустанови провели ретельну перевірку повернутого майна. За офіційними даними, активи повернуто в повному обсязі, а цілісність спеціального банківського пакування не була порушена.

Перелік репатрійованих цінностей:

  • $40 000 000 (готівкові долари США);
  • €35 000 000 (готівкові євро);
  • 9 кг банківського золота в злитках.

Видання «Європейська правда» оприлюднила ексклюзивні фотографії процесу передачі, на яких зафіксовано численні пакунки з валютою та контейнери з дорогоцінним металом.

Позиція керівництва банку

Голова правління «Ощадбанку» Юрій Каціон, який особисто очолював команду банку в Будапешті, прокоментував завершення двомісячного конфлікту.

📢 «Незаконне затримання нашої бригади та вилучення коштів було грубим порушенням міжнародних норм. Проте зараз ми констатуємо конструктивний підхід Угорщини — передача відбулася згідно з належною європейською практикою», — підкреслив Юрій Каціон.

Нагадаємо

Активи перебували під арештом угорських спецслужб рівно два місяці — з 5 березня 2026 року. Тоді угорська сторона висувала підозри у «відмиванні грошей», що спричинило серйозну дипломатичну напруженість. Втручання на найвищому державному рівні дозволило спершу звільнити персонал, а тепер і повернути стратегічний запас валюти.

Також раніше вже було повідомлено, що після двох місяців напружених переговорів Угорщина повернула активи «Ощадбанку», які були неправомірно вилучені в березні 2026 року. Про це зазначав шостий президент України В.О. Зеленський у середу, 6 травня.

