Атака на Івано-Франківськ: уламки пошкодили житловий будинок

У середу, 13 травня, Івано-Франківськ став однією з цілей масованого російського обстрілу. Внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання у житловий сектор міста. Про це повідомив міський голова Руслан Марцинків на своєму Telegram-каналі.

Під удар потрапив житловий будинок, розташований на одній із центральних вулиць міста. На місці події оперативно розпочали роботу підрозділи ДСНС та бригади швидкої медичної допомоги.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцинків підтвердив факт атаки:

📢 «На жаль, маємо влучання в житловий будинок на вул. Коновальця. Попередньо без жертв, але є постраждалі».

Згодом міський голова уточнив інформацію щодо стану людей. За його словами, поранення отримали троє мешканців. Наразі вони перебувають у медичних закладах міста. Лікарі зазначають, що загрози життю постраждалих немає.

📢 «9 людей звернулися за медичною допомогою в Івано-Франківську, – ОВА. З них двоє 15-річних дітей. Четверо містян госпіталізовані.

З огляду на триваючу небезпеку та активність ворожої авіації і безпілотників, очільник міста закликав мешканців бути максимально пильними. Він наголосив на неприпустимості ігнорування сигналів повітряної тривоги.

📢 «Не нехтуймо безпекою, бо є інформація, що ворог і надалі буде обстрілювати. Реагуйте на тривоги! Не гуляйте в центрі з дітьми, не наражайте себе на біду», — додав Руслан Марцинків.

Ситуація в інших регіонах України

Сьогоднішня атака була спрямована переважно на західні області країни. Ворог масовано застосував ударні дрони, починаючи з ранніх годин 13 травня. Окрім Івано-Франківська, серйозні наслідки зафіксовані в інших областях.

Найбільш складна ситуація на Рівненщині. Там уламки БпЛА та влучання призвели до загибелі трьох цивільних людей, ще четверо громадян отримали поранення різного ступеня тяжкості. В усіх постраждалих регіонах тривають роботи з розбору завалів та фіксації наслідків чергового воєнного злочину росії.